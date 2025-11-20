[헤럴드경제=민성기 기자] 태국 방콕의 한 사무실 화장실 변기 물탱크 안에서 신생아가 살아있는 상태로 발견돼 충격을 주고 있다.

18일(현지 시간) 데일리메일 등에 따르면 이달 15일 방콕의 한 사무실 건물 3층에서 청소를 하던 청소부는 화장실 변기 물탱크 안에서 울고 있는 여자 아기를 발견해 경찰에 신고했다.

여자 아기는 아무것도 입지 않은 채 변기 물탱크 안에 갇혀 있었다. 물탱크 안에는 물이 반쯤 차 있었고, 아기 피부는 물에 젖어 창백한 상태였다.

신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 물탱크 안에서 아기를 구출해 인근 병원으로 이송했다. 검진 결과, 아기 체중은 약 2.7㎏였고 다친 곳은 없었다.

현지 경찰 관계자는 “아기는 태어난 지 하루도 안 된 상태였다”며 “태어나자마자 물탱크 안에 넣어진 것으로 추정되며, 주변에 부모로 보이는 사람은 없었다”고 설명했다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV를 확보해 건물과 화장실을 드나든 인물을 수사중이다.

아기를 버린 사람은 태국 형법 제306조에 따라 유기죄로 기소될 수 있으며, 최대 3년의 징역형과 6000밧(약 27만원)의 벌금에 처할 수 있다.