- 디지털배움터 교육받고 일상 변화…충남도에 감사 편지 전해

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 운영하는 ‘디지털배움터’에서 도민의 일상을 변화시킨 사례가 나왔다.

최근 홍성군 스마트 어르신 놀이터에서 디지털배움터 교육을 수강한 전수동(71) 씨는 “디지털 기기를 배우면서 세상과 다시 연결되는 기분을 받았다”며 감사의 뜻을 담은 편지를 도에 전달했다.

전 씨는 지난 2019년 뇌경색과 위암 4기 판정을 받고 4차례 수술과 재활·항암치료를 해오던 중 도시에서의 삶을 정리하고 홍성으로 귀촌한 뒤 디지털배움터 프로그램을 접했다.

디지털배움터에서 전 씨는 다양한 가상 체험과 디지털 헬스케어, 키오스크 교육을 받으며 일상에서 겪던 불편과 두려움을 해소할 수 있었다.

전 씨는 편지를 통해 “하루도 빠지지 않고 다니는 디지털배움터에서 배운 가상 체육 활동들이 제 건강을 지키는 데 큰 역할을 해줬다”며 “특히 키오스크를 배운 뒤 직접 기차표를 예매하고 먹고 싶은 메뉴가 있는 식당을 찾아갈 수도 있었다. 이제 세상이 겁나지 않는다”고 전했다.

또 전 씨는 “교육용 키오스크에는 어르신을 위한 다양한 인지능력 테스트 프로그램이 있는데 스스로 정신건강 상태를 점검할 수 있어 큰 도움이 되고 있다”며 “끊임없이 새로운 세상과의 연결을 만들어주신, 만들어주고 계신 디지털배움터에 다시 한번 깊이 감사드린다”고 적었다.

충남도 디지털배움터는 도민 누구나 디지털 기술을 쉽게 배우고 활용할 수 있도록 운영하고 있다.

홍성군 내 디지털배움터 거점센터로 운영 중인 스마트 어르신 놀이터는 ▷사이버 범죄 예방 ▷키오스크 ▷디지털 헬스케어 등 실생활에 유용한 다양한 교육을 지속 제공하고 있다.

디지털배움터 교육은 디지털배움터 누리집(디지털배움터)을 통해 신청할 수 있다.

도 관계자는 “어르신의 손 편지는 디지털배움터가 도민의 삶에 실제 도움을 주고 있음을 보여주는 의미 있는 사례”며 “앞으로도 모든 세대가 디지털 기술을 편리하게 활용할 수 있도록 교육을 지속 확대할 것”이라고 말했다.