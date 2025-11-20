역대 최대 800평 규모…화려한 ‘몰입형 요소’ 강화 26개 겨울 먹거리 상점·16개 인기 기프트숍 총망라

[헤럴드경제=전새날 기자] 19일 오후 찾은 서울 잠실 롯데월드타워 월드파크. 경쾌한 캐럴이 흘러나오는 잔디광장에서는 크리스마스 시즌 특유의 들뜬 분위기가 느껴졌다. 따뜻한 조명과 아기자기한 각종 부스가 늘어선 롯데타운 ‘크리스마스마켓’은 마치 유럽의 겨울 상점을 그대로 옮겨놓은 듯했다.

이번 마켓은 20일부터 내년 1월 4일까지 46일간 운영된다. 올해는 역대 최대인 800평 규모로 한층 화려해졌다. 마켓에는 기프트, F&B(식음료), 체험형 상점까지 유럽형 크리스마스 마켓을 모티브로 총 51개 부스가 늘어선다. 특히 올해는 롯데의 시그니처 콘텐츠에 각종 몰입형 요소를 가미한 것이 특징이다.

광장에 들어서면 한가운데 설치된 13m 대형트리가 시선을 사로잡는다. 빨간 하트와 은방울 오너먼트로 꾸며진 트리 앞에는 크리스마스 요정을 형상화한 ‘뚠뚜’ 캐릭터 조형물이 설치됐다. 트리 주변에는 하루 다섯 차례 인공 눈을 분사하는 ‘스노우 샤워’가 펼쳐진다. 하트 오너먼트가 줄을 타고 내려와 트리에 올라가는 ‘하트 라이트쇼’ 점등식도 볼 수 있다.

트리 양쪽에는 각각 거대한 흰색 빅텐트 다이닝홀과 회전목마를 배치했다. 반짝이는 불빛으로 꾸며진 회전목마는 작년보다 키운 2층 규모로 조성했다. 한 번에 30명이 동시에 탑승할 수 있다. 빅텐트 다이닝홀은 방문객이 따뜻한 분위기에서 편안하게 취식할 수 있는 공간이다. 총 26개의 F&B(식음료) 브랜드를 통해 겨울 인기 먹거리를 즐길 수 있다. F&B 부스는 방문객 수요를 고려해 지난해 대비 20% 확대했다.

‘롯데타운’이라는 이름에 걸맞게 롯데 계열사 및 파트너사의 협업도 돋보였다. 롯데호텔앤리조트는 호텔만의 감성과 품질을 그대로 담은 F&B 부스를 선보였다. 뉴욕치즈케이크와 크리스마스 에디션 LUA 인형 등 PB(자체 브랜드) 상품이 눈에 띄었다. 대표 베이커리인 단팥빵, 깍두기 고로케, 호두 파이, 떡갈비 구이까지 다양하다. 롯데웰푸드의 ‘가나 초콜릿 하우스’도 디저트 카페 콘셉트로 처음으로 마켓에 나섰다.

올리브영에서는 스낵 브랜드 ‘딜라이트 프로젝트’의 체험형 팝업 부스를 운영한다. ‘베이크 하우스’ 콘셉트로 인기 디저트로 구성된 기획 세트도 판매한다. 오븐에 구워 만든 키링부터 과자 모양으로 꾸미는 신년 달력 등 마켓에서만 즐길 수 있는 체험 이벤트도 있다.

16개의 크리스마스 기프트 상점도 마련했다. 목제 오르골로 유명한 ‘우더풀라이프’, 빈티지 스타일의 테이블 웨어를 선보이는 ‘앙시’ 등에선 유럽 정통의 크리스마스 분위기를 연출할 수 있는 장식용 소품을 판매한다. 망원동의 유명 크리스마스 전문 편집숍 ‘프레젠트모먼트’도 참여했다.

장경훈 롯데백화점 시그니처 이벤트팀 책임은 “주 방문객인 젊은 층을 고려해 합리적인 가격대의 상품으로 부스를 구성했다”라며 “지난해 ‘위시월’ 이벤트 반응이 좋아 올해는 엽서 판매 부스를 정식으로 설치해 추첨 이벤트를 진행한다”고 소개했다.

기존에 없던 2층 공간도 새롭게 꾸몄다. 이곳에선 마켓 전체를 조망할 수 있다. 동편과 서편 2층에는 오크통 형태의 테이블을 비치했다. 마켓 중앙 2층에는 ‘크리스마스 캐빈’, ‘윈터 선룸’ 두 가지 콘셉트의 프라이빗룸이 있다.

장 책임은 “마켓 전경을 내려다보며 경치를 볼 수 있고, 사진 촬영을 할 수 있도록 2층 공간을 만들었다”라며 “가족과 연인, 친구 모임 수요를 겨냥해 파티룸처럼 즐길 수 있는 프라이빗 라운지도 처음 선보인 것”이라고 말했다.

롯데타운 크리스마스마켓은 매일 오전 11시 30분부터 오후 10시까지 열린다. 오후 4시 이후는 다양한 혜택이 포함된 패스트 패스 등 유료 입장을 통해 운영한다. 오후 4시 이전에는 누구나 무료로 입장할 수 있다. 2·3차 사전 예약 판매는 각각 이달 21일과 12월 8일 이뤄질 예정이다.