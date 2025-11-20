5K프라이스 등 이마트 브랜드 인기 운영 점포 48개로 확대…연내 60개

[헤럴드경제=박연수 기자] SSG닷컴은 퀵커머스 서비스 ‘바로퀵’ 내 신선 장보기 수요가 증가하고 있다고 20일 밝혔다.

‘바로퀵’은 이마트 점포 상품을 1시간 내외로 배송하는 서비스로, 지난 9월 시작했다. 품목은 신선식품과 전 품목을 5000원 이하로 구성한 ‘5K프라이스’, 즉석조리식품 등을 포함해 9000여개에 달한다. 오전 10시부터 오후 10시까지 2만원 이상 주문하면 이용할 수 있다. 배송비는 3000원이다.

SSG닷컴에 따르면 이달 1일부터 17일까지 바로퀵 건당 주문금액 중 신선식품이 차지하는 비중은 59%였다. 지난 9월 54%였던 것과 비교해 5％포인트 증가했다. 신선식품 구매 금액도 건당 약 10% 늘었다.

SSG닷컴은 ‘바로퀵’ 신선식품 수요 증가 배경으로 이마트 신선식품 신뢰도와 빠른 배송을 꼽았다. 실제 애호박, 양파, 무, 당근 같은 필수 채소류가 나란히 바로퀵 주문 건수 상위권을 차지했다. 5K프라이스 정육·계란류와 ‘파머스픽’ 채소류 등 이마트 자체 브랜드 상품도 인기를 끌었다.

SSG닷컴과 이마트는 운영 점포 수를 20일 기준 48개까지 확대했다. 지난 9월과 비교하면 2배 이상 늘었다. 연내 전국 60개 점포로 늘릴 계획이다.

한건수 SSG닷컴 SCM담당은 “이마트 점포에서 바로 배송되는 고품질의 신선식품은 쓱닷컴 퀵커머스 핵심 경쟁력”이라며 “바로퀵 재이용률과 가공식품과 즉석조리식품 매출도 매달 꾸준히 늘어나는 추세”라고 말했다.

한편 SSG닷컴은 고객이 부담 없이 ‘바로퀵’을 이용할 수 있도록 오는 26일까지 일주일간 배송비 무료 프로모션을 진행한다. 3만원 이상 구매 시 사용 가능한 배송비 쿠폰을 계정(ID)당 2매씩 지급한다.