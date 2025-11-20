올해 대비 730억 원(7.9%) 증가한 9958억 원 편성…구의회 제출 복지, 문화, 경제도시 실현 위한…‘희망ㆍ행복ㆍ미래 예산’ 3대 분야 집중 영등포구의회 심의 거쳐 12월 18일 예산안 최종 확정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 2026년도 예산안을 9958억 원 규모로 편성해 영등포구의회에 제출했다.

이는 올해 예산 대비 730억 원(7.9%) 증가한 것이다.

구는 각 분야와 세대별 소통 간담회 등을 통해 수렴한 구민 의견을 적극 반영, 구민이 체감할 수 있는 사업에 재원을 집중하는 구민 중심 예산안을 마련했다고 설명했다.

2026년도 예산안은 ▲사회적 약자와 동행하는 복지도시를 위한 ‘희망 예산’ ▲다양한 문화와 여가가 있는 문화도시를 위한 ‘행복 예산’ ▲활력 넘치는 경제도시와 과학 인재 양성을 위한 ‘미래 예산’의 3대 핵심 분야에 집중 편성했다.

‘희망 예산’에는 4,020억 원의 예산을 투입해 사회적 약자와 동행하는 복지도시 영등포 조성에 집중한다. △기초연금 인상 등 경제적 약자를 위한 사회안전망 구축에 2255억 원 △요양보호가족 휴식제도와 노인일자리 사업 등 어르신 맞춤지원에 409억 원 △장애인 자립 지원 정책에 389억 원 △보훈문화 조성에 51억 원 △아동수당 지급 대상 확대 등 육아 지원 정책에 916억 원을 편성했다.

‘행복 예산’에는 다채로운 문화와 여가가 있는 ‘문화도시’ 실현을 위해 328억 원을 배정했다. △영등포 원조맥주축제, 계절별 대표축제와 세대별 생활체육 사업 지원에 79억 원 △정원문화와 녹지 공간 조성에 107억 원 △주민참여 예산으로 제안된 안전사업 등 안전도시 조성에 142억 원을 투입한다.

‘미래 예산’에는 활력 넘치는 경제도시, 과학 인재가 자라는 젊은 도시 영등포 실현을 위해 409억 원을 투자한다. △4차산업 시대를 대비한 구민 인공지능(AI) 교육에 116억 원 △청년 지원과 일자리 발굴에 103억 원 △구민이 참여하는 지역 정비와 공공 기반시설 확충에 190억원을 편성했다.

이번 예산안은 영등포구의회 심의를 거쳐 오는 12월 18일 확정된다.

최호권 영등포구청장은 “필요한 곳에 정확히 재원이 쓰이도록 예산을 편성했다”며 “구민에게 실질적인 도움이 되는 정책을 추진하고, 미래를 준비하는 책임 있는 재정 운영에 힘쓰겠다”고 전했다.