11월 14일 강북구청 기획상황실에서 협약식 열고 협약 취지와 향후 추진 방향 공유 지역 특색사업 운영·지역사회 연계 교육 내실화·학생맞춤 통합지원체계 구축 등 협력 사항 합의

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 지난 14일 강북구청 기획상황실에서 서울특별시교육청(교육감 정근식)과 ‘강북교육협력특화지구’ 업무협약을 체결했다.

서울특별시교육청은 지역의 교육여건과 환경을 반영해 특색 있는 교육을 제공하고 어린이‧청소년의 전인적 성장을 지원하는 ‘서울교육협력특화지구’ 사업을 내년부터 추진한다. 이를 위해 25개 자치구와 순차적으로 협약을 맺고 있으며, 강북구 또한 이번 협약을 통해 사업 추진에 참여하게 됐다.

협약의 주요 목적은 강북구와 서울특별시교육청의 포괄적인 상호 협력을 통해 학생들의 미래역량을 강화하고 자치구–학교–교육지원청 간 협력 구조를 체계화하며, 지역 여건과 특색을 반영한 교육을 지원하는 데 있다.

주요 내용은 △강북구–서울특별시교육청 특색사업 운영 △어린이‧청소년 미래역량 함양을 위한 지역사회 연계 교육 내실화 △건강하고 안전한 성장을 위한 학생맞춤 통합지원체계 구축 △학생 맞춤형 진로·진학 교육 확대 협력 등이다.

이날 협약식에는 정근식 교육감과 성북강북교육지원청 최창수 교육장을 비롯한 관계자들이 참석해 협약의 취지와 향후 추진 방향을 공유했다.

정근식 서울특별시교육감은 “강북교육협력특화지구는 학교와 지역사회가 함께 학생의 성장을 책임지는 새로운 협력 모델”이라며 “강북구의 특색을 살린 교육협력특화지구가 자리 잡아 우리 아이들이 지역의 자원을 기반으로 전인적으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

이순희 강북구청장은 “상대적으로 인프라가 부족한 강북구에 대해 교육청과 교육지원청의 지속적인 관심과 지원을 바란다”며 “급변하는 미래 환경 속에서 아이들이 경쟁력을 가질 수 있도록 구에서도 행정력을 아끼지 않겠다”고 말했다.