현빈·손예진 부부 나란히 남녀주연상 수상 최다관객상 ‘좀비딸’…신인상엔 안보현·김도연

[헤럴드경제=손미정 기자] 실직한 가장의 재취업을 향한 고군분투기를 그린 박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔수가없다’가 청룡영화상 최우수작품상 수상의 영예를 안았다.

‘어쩔수가없다’는 19일 저녁 서울 영등포구 KBS홀에서 진행된 제46회 청룡영화상 시상식에서 최우수작품상을 비롯해 감독상과 여우주연상, 남우조연상, 기술상과 음악상 등을 수상하며 6관왕에 올랐다.

박찬욱 감독은 감독상 수상 소감에서 “‘어쩔수가없다’는 처음 원작을 읽은 20년 전부터 품어온 꿈이 이뤄진 결과다. 한국영화로 만들 수 있어서 뿌듯하다”면서 “상상 이상을 해준 배우와 스태프들이 있었기에 (수상이) 가능했다”고 말했다. 수상 소감은 미국 일정으로 현장에 참석하지 못한 박 감독을 대신해 배우 이성민이 대독했다.

여우주연상은 ‘어쩔수가없다’에서 ‘미리’를 연기한 손예진에게 돌아갔다. 지난 2008년 ‘아내가 결혼했다’로 여우주연상을 받은 이후 두 번째 수상이다.

손예진은 “7년만에 영화를 했다. 박 감독님이 같이 하자고 했을 때 좋으면서도 걱정이 됐는데 ‘미리’라는 캐릭터를 잘 만들어주셔서 감사하다”며 “결혼하고 아이 엄마가 되면서 세상을 보는 눈이 달라지고 있는 것을 느낀다. 좋은 어른이 되고, 그 안에서 발전하는 배우가 되겠다”며 소감을 전했다.

남우조연상 수상자로 선정된 이성민은 “‘구범모’라는 멋진 캐릭터를 선물해준 박찬욱 감독 덕분에 받은 상이라고 생각한다”면서 “영화를 홍보하며 많은 우정을 쌓은 동료 배우들에게 너무 고맙다”고 했다.

안중근 의사의 하얼빈 의거를 다룬 영화 ‘하얼빈’은 남우주연상과 촬영조명상 등 2개 부문에서 수상했다.

‘하얼빈’에서 ‘안중근’을 분한 현빈은 “내가 우리나라에 살아가는 것, 이 자리에 서 있을 수 있는 것은 나라를 지키기 위해 헌신한 수 많은 분들이 있기 가능했다. 이 상의 감사를 그분들에게 먼저 전하고 싶다”면서 “영화를 통해서 우리가 지켜야할 가치와 잊지 말아야할 역사를 관객분들과 나눌 수 있어 행복했다”고 말했다.

특히 이날 현빈과 손예진은 나란히 남녀주연상을 받으며, 부부 동시 주연상 수상이라는 한국 영화계의 이례적 역사를 남기기도 했다.

여우조연상은 ‘히든페이스’의 박지현에게 돌아갔다. 뜻밖의 수상에 박지현은 무대에 올라 기쁨의 눈물을 감추지 못했다. 박지현은 “7년 전 청룡영화상에 영화 ‘곤지암’을 통해 신인상 후보로 참석했는데, 이 자리에 있는 것만으로도 신기했다. 오늘도 많은 동료들이 상을 타는 현장에 함께하며 정말 내가 영화를 사랑하는구나를 느꼈다”면서 “앞으로도 상을 많이 받을 수 있는 배우가 되도록 열심히 하겠다”고 했다.

남자 신인상과 여자 신인상에는 ‘악마를 이사왔다’의 안보현과 ‘아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일’의 김도연에게 각각 돌아갔다. 안보현은 “‘길구’를 연기할 수 있어 행복했다”고 밝혔고, 김도연은 “아이돌로 데뷔한 제가 연기하는 모습도 응원해주는 팬들에게 감사하다”며 소감을 전했다.

각본상은 ‘승부’의 김형주·윤종빈 감독이, 최다관객상은 올해 563만명의 관객을 동원한 영화 ‘좀비딸’이 수상했다. 관객 투표로 선정되는 청정원인기스타상은 박진영과 임윤아, 현빈과 손예진이 받았다.

이날 청룡영화상에서는 무대에 오른 시상자·수상자들이 위기에 놓인 영화계 현실에 대한 고민과 응원의 목소리가 이어졌다.

최우수작품상 시상자로 나선 문소리는 “한국 영화계가 빙하기라는 이야기가 있다. 다들 어려운 시기를 보내고 있는 것 같다”면서 “영화에 대한 우리의 뜨거운 마음과 의지, 지혜를 다 모은다면, 언젠가는 얼음들이 녹고 오늘의 어려운 순간을 웃으며 추억할 수 있는 날이 오리라고 생각한다”고 말했다.

‘어쩔수가없다’를 제작한 모호필름 백지선 대표는 최우수작품상 수상 소감에서 “요즘 업계가 많이 위축돼 있는 것 같다”면서 “20년 만에 완성된 ‘어쩔수가없다’를 보면서 많은 영화인들이 희망과 용기를 얻었으면 한다”고 밝혔다.