[헤럴드경제=장연주 기자] 출장간 남편으로부터 새벽에 전화가 오자 사고가 났을까 걱정했던 아내가 실은 복권 1등 당첨 소식을 듣게 됐다는 사연이 전해졌다.

최근 복권 수탁업자 동행복권 홈페이지에는 스피또1000 100회차 1등 당첨자의 사연이 공개됐다.

남편 A씨는 경기도 화성시 팔탄면 해창리의 한 복권 판매점에서 구매한 복권이 1등에 당첨됐다.

A씨는 “회사 출장 중 예전에 구입해 소액 당첨됐던 복권을 교환해야겠다는 생각이 들었다”며 “운전하면서 복권 판매점을 찾았고 주차할 수 있는 곳이 보여서 방문하게 됐다”고 떠올렸다.

당첨 복권만 교환할 생각이었던 그는 충동적으로 평소보다 몇장 더 많은 복권을 구입했다. 그런데, 구입한 스피또 복권을 숙소에서 긁은 A 씨는 깜짝 놀랐다. 1등 5억원에 당첨됐기 때문이다.

A씨는 “너무 기뻐서 소리를 질렀다”며 “그때가 새벽이었는데 아내가 가장 먼저 떠올라 바로 전화를 걸었다”고 말했다.

새벽에 걸려온 남편의 전화에 놀란 아내는 사고가 난 줄 알고 깜짝 놀랐지만, 곧바로 복권 당첨 소식을 듣고 믿기지 않는다는 반응을 보였다.

A씨는 “당첨금은 대출금을 상환하고 나머지는 아내에게 줄 예정”이라며 “당첨된 돈으로 가족들과 여유 있게 살고 싶다”고 말했다.