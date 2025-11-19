제18회 사랑나눔 골프대회 성료 누적 모금액 23억7000만원 돌파

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘제18회 사랑나눔 골프대회’가 역대 최고 모금액 2억5551만원을 거두며 성공적으로 마무리됐다.

지난 17일 양평 더스타휴에서 열린 ‘사랑나눔 골프대회’는 브리지스톤골프 용품 수입 총판 업체 석교상사가 나눔의 기쁨을 함께 알리고자 마련해 온 행사로, 올해까지 총 누적 모금액은 무려 23억7731만8012 원에 달한다.

사랑나눔 골프대회는 석교상사에서 대회로는 18회째, 햇수로는 21년째 개최하는 대회다.

이번 대회는 박현경, 이예원, 지한솔, 신다인, 최진호, 정한밀 프로 등 팀 브리지스톤 1부 투어 선수들과 석교상사와 오랫동안 인연을 맺어온 서희경, 허윤경 프로 등이 호스트로 참여해 35개 팀, 총 140 명이 참가했다. 팀 브리지스톤 소속 선수들은 매년 사례 없이 호스트로 참여하며 재능기부를 하고 있다. 뿐만 아니라 일부 선수들은 기부에 동참하기도 하며 따뜻한 나눔을 실천했다. 팀 브리지스톤에 소속된 뮤지컬 배우 민우혁 또한 재능 기부로 무대를 빛내며 따뜻한 분위기를 더했다.

사랑나눔 골프대회는 대회명에서 느껴지듯 다른 자선 골프대회와는 다르다. 석교상사가 약 2억원에 달하는 운영비를 매년 부담하고 참가비를 포함한 모금액은 전부 도움이 필요한 곳에 기부한다. 이외에도 대회의 기획부터 운영까지 전부 석교상사 임직원들이 진행한다.

올해도 환송부터 홀 이벤트, 푸드트럭을 임직원들이 직접 운영하며 행사의 따뜻함을 더했다. 또한, 기부로만 그치는 것이 아니라 임직원들이 매달 기부처에 방문하여 봉사활동에 참여하는 등 몸소 사랑나눔을 실천하고 있다.

작년 사랑나눔 골프대회에서 모여진 기부금은 무료 병원인 요셉의원과 성가복지병원 등에 전달돼 소중한 생명을 살리는 데에 사용됐다. 또 아동 복지 시설인 선덕원을 통해, 만 18세 이후 준비 없이 시설을 떠나 홀로서기에 나선 자립 준비 청년들이 자리 잡을 수 있도록 직업교육비를 후원했다.

이번 사랑나눔 골프대회는 골프존, 이승엽야구장학재단, 사랑의 열매, 브리지스톤타이어, 메디힐, 마비스, 선일금고, UAG, 마크앤로나, 까사미아, T.P.MILLS, 페인터골프화, 재단법인 새암조감제, 미세스문 등 총 14개 업체가 협찬사로 사랑 나눔에 동참했다.