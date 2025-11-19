에이비엘바이오, 올 8조 규모 수출 알테오젠·GC녹십자셀 잇단 낭보 기반기술 여러 신약 확장성 경쟁력

국내 바이오 기업들이 잇달아 조(兆) 단위 기술이전에 성공하며 글로벌 무대에서 ‘K-바이오 붐’을 일으키고 있다. 글로벌 빅파마들이 한국 바이오 기업들을 주목하면서 글로벌 빅딜이 본격화되고 있다는 자신감이 나오고 있다.

18일 한국제약바이오협회에 따르면 올해 국내 제약·바이오 기업들이 글로벌 제약사와 체결한 기술수출 규모는 총 18조1110억원으로 집계됐다. 직전 최대 실적은 2021년 13조8047억원이었다. 지난해 기술수출 규모(8조1000억원)와 비교하면 두 배 이상 늘었다.

이러한 성장을 이끈 것은 플랫폼 기술이다. 바이오 플랫폼 기술은 기존 의약품에 적용해 새로운 의약품을 개발할 수 있는 기반 기술을 뜻한다. 신약 후보물질의 경우 특정한 적응증에 한정돼 있지만, 플랫폼 기술은 하나의 기반 기술로 여러 신약에 적용할 수 있어 확장성이 강점이다.

에이비엘바이오는 올해에만 글로벌 빅파마 두 곳과 최대 8조원대 규모로 플랫폼 기술을 수출했다. 지난 4월 영국 글락소스미스클라인(GSK)에 최대 4조1000억원 규모 기술이전 계약에 이어 지난 12일 미국 일라이 릴리와 최대 3조8000억원의 ‘그랩바디-B(Grabody-B)’ 플랫폼 기술이전을 체결했다.

에이비엘바이오가 수출한 기술은 혈관장벽(Blood-Brain Barrier, BBB) 셔틀 플랫폼 ‘그랩바디-B’다. BBB는 뇌를 보호하는 역할을 하지만, 동시에 약물의 뇌 전달도 방해해 퇴행성뇌질환 치료제의 장애물로 여겨지는 장벽이다.

그랩바디-B는 인슐린 유사 성장인자 1 수용체(IGF1R)를 통해 약물의 효율적인 BBB 투과를 돕는다.

이 플랫폼 기술에 결합하는 약물의 종류를 바꾸면 다른 적응증으로 확장이 가능하다. 릴리와 기술이전뿐만 아니라 220억원 규모의 지분 투자 계약을 체결한 것도 근육, 비만 등 분야로 적응증을 확장하기 위해서다. 글로벌 빅파마가 국내 바이오텍에 지분 투자 형태로 참여한 것은 이번이 처음이다.

2023년 사노피에 퇴행성뇌질환 치료 이중항체 물질 ‘ABL301’을 기술을 수출하면서 글로벌 빅파마들의 주목을 받은 에이비엘바이오는, 글로벌 시총 1위 빅파마인 릴리와의 이번 계약으로 가장 ‘핫한’ 바이오텍으로 자리매김했다.

코스닥 시가총액 1위이자 글로벌 시총 8위 기업인 알테오젠도 바이오 플랫폼 기술을 보유한 회사다. 알테오젠이 개발한 바이오 플랫폼 ‘ALT-B4’는 치료제의 제형을 변경하는 기술이다. 피하조직 내 약물 침투를 방해하는 히알루론산을 분해하는 재조합 효소 단백질로, 약물이 피하조직을 뚫고 들어갈 수 있게 한다.

치료제 개발 플랫폼 기술에서는 GC녹십자랩셀이 2021년 미국 관계사 아티바 바이오테라퓨틱스와 함께 MSD에 CAR-NK 세포치료제 플랫폼을 수출했다. 리가켐바이오는 독자 항체-약물접합체(ADC) 플랫폼 컨쥬올(Conjuall)의 누적 기술수출액이 10조원을 넘어섰다.

위탁개발생산(CDCMO), 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 회사를 보유한 삼성도 바이오 플랫폼 사업에 뛰어들었다. 지난 1일 출범한 삼성에피스홀딩스는 미래 바이오 신성장 사업을 위해 자회사 ‘에피스넥스랩’을 신설했다.

에피스넥스랩은 바이오 기술 플랫폼 개발 회사로, 아미노산 결합체(펨타이드) 등 다양한 분야에서 ‘바이오텍 모델’을 기반으로 한다. 최은지 기자