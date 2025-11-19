철도용지·고속도로 교량 하부 등 20일부터 시설조성 사업자 모집

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국토교통부는 전국 7곳, 총 3만9000㎡(축구장 5.5개) 면적의 공공기관 유휴부지를 ‘생활물류시설 공급 대상지’로 선정하고 오는 20일부터 시설을 조성할 사업자를 모집한다고 19일 밝혔다.

이들 부지는 한국도로공사, 한국철도공사(코레일), 국가철도공단이 보유·관리하는 고속도로 교량 하부(4곳, 2만8000㎡) 및 철도용지(3곳, 1만1000㎡)다. 교통 여건이 우수하거나 도심 접근성이 좋은 부지라고 국토부는 소개했다.

부지 시설 입주 대상업체는 도심 내 물류시설 확충이 필요한 사업자다. 국토부는 업체 선정을 위해 각 기관과 공동평가단을 구성해 부지 개발계획과 시설 운영계획을 중심으로 사업계획서를 평가한다.

중소·중견 업체는 평가 시 가점을 부여한다. 종사자 안전과 근로 여건 개선을 유도하기 위해 자동분류기 설치 여부, 우천·동절기 대비 시설계획, 휴게시설 등에 대한 평가도 강화한다.

참여 희망 업체는 기관별 누리집에 20일 올라오는 모집 공고문을 확인해 입찰에 참여하면 된다.

심지영 국토교통부 첨단물류과장은 “도시 외곽 터미널 대비 배송 거리가 단축돼 교통혼잡 및 대기오염 완화 등 사회적 비용 절감뿐 아니라 운행 피로도 감소 등 종사자 근로 여건 개선도 기대한다”며 “적재적소에 물류 시설이 지속 공급될 수 있도록 다각적 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.