백경현 시장은 “도시 안전성과 이동 효율 높이는 핵심 기반”

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 백경현)는 시민들에게 더욱 안전하고 효율적인 교통정보 서비스를 제공하기 위해 ‘구리시 교통정보 시스템 유지관리 용역’을 추진한다고 19일 밝혔다.

이번 용역은 2026년 1월부터 2027년 12월까지 2년간 진행되며, 총사업비 12억9945만원이 투입된다. 입찰은 일반경쟁 방식으로 진행되며, 버스정보시스템(BIS) 및 첨단교통 관리시스템(ITS, 스마트 교통시설 등) 유지관리 실적을 보유한 전문 업체만 참여할 수 있다.

‘구리시 교통정보 시스템 유지관리 용역’의 주요 내용은 ▷CCTV 통합 관제센터 상주인력 4명 배치, 시스템 상시 점검 및 운영 ▷버스정보 안내전광판(248대), 교통정보 CCTV(154대) 등 현장 교통시설 유지관리 ▷운영소프트웨어 및 데이터베이스 관리를 통한 교통정보 정확성·신뢰도 제고이다.

구리시는 이 용역을 통해 교통정보 시스템을 안정적으로 운영하고, 시민 체감형 교통서비스 품질을 한층 높일 방침이다.

백경현 시장은 “스마트 교통정보 서비스는 도시의 안전성과 이동 효율을 높이는 핵심 기반”이라며 “체계적인 유지관리를 통해 시민들께서 더욱 편리하고 안전한 교통 환경을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 시는 2025년 12월 중 용역 공고 및 계약 절차를 마무리하고, 2026년 1월부터 전문 인력을 투입해 사업을 본격 추진할 예정이다.