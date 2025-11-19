‘쎄믈리에 테스트’ 제공

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오뱅크는 번개장터와 중고거래 3자사기를 예방하기 위한 공동 캠페인을 진행한다고 19일 밝혔다.

카카오뱅크는 중고거래 사기 예방 콘텐츠 ‘쎄믈리에 테스트’를 12월 14일까지 번개장터 앱 고객들에게 제공한다. ‘쎄믈리에 테스트’는 실제 중고거래에서 자주 발생하는 사기 수법을 경험해볼 수 있도록 만든 참여형 콘텐츠다. 이용자가 가상의 중고거래 상황에서 사기범을 추적하는 형식으로 구성돼 있어 사기 유형을 자연스럽게 익히고, 주요 예방법을 쉽게 이해할 수 있다. 콘텐츠에는 ▷상품권·환전 등 현금화가 쉬운 물품거래 조심하기 ▷중고거래 플랫폼 내 안전결제 이용하기 등 핵심 수칙이 담겼다.

이번 콘텐츠는 카카오뱅크 청소년 전용 서비스 ‘mini 생활’에서도 제공돼, 청소년 고객들도 중고거래 사기 예방 정보를 손쉽게 접할 수 있다. 양사는 이번 협업이 실제 중고거래 현장에서의 사기 피해를 줄이는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.

카카오뱅크는 금융사고 예방을 위해 다양한 보호 체계를 강화해왔다. 이상거래탐지시스템(FDS)과 보이스피싱 모니터링 시스템을 24시간 운영하며, 지난해 보이스피싱 예방액은 371억 원에 달한다. 그 외에도 ▷위조 신분증 탐지 ▷휴대폰 명의도용 방지 ▷셀카 인증 ▷무자각 인증 ▷악성앱 탐지 ▷지연이체 ▷입금계좌지정 등의 방법을 통해 금융사기 예방에 힘쓰고 있다.

카카오뱅크는 “갈수록 정교해지는 금융사기를 예방하기 위해 고객이 쉽게 이해할 수 있는 정보 전달이 중요하다고 생각해 이번 캠페인을 진행하게 됐다”라며 “모니터링, 이상거래탐지 등 시스템 고도화와 함께 예방 교육과 캠페인도 지속 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.