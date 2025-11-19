- 도, 19~21일 대한민국 지방시대 엑스포서 전국민에게 그동안 성과 및 미래 비전 소개

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 전국 최초 ‘탄소중립경제특별도’ 선포 이후 3년 동안의 성과와 미래 비전을 전국민에게 소개한다.

도는 19일~21일까지 울산전시컨벤션센터(UECO)에서 열리는 2025 대한민국 지방시대 엑스포에서 ‘탄소중립경제특별도 선포 그 후 3년’을 주제로 충남전시관을 운영한다고 밝혔다.

이번 엑스포는 지방시대 구현을 위한 전국 최대 규모의 행사로, 각 시·도가 지역 혁신정책과 미래 비전을 공유하는 자리다.

지난 2022년 10월 탄소중립경제특별도를 선포한 도는 기후위기 대응과 산업구조 전환을 도정 핵심 가치로 설정했다.

이후 ▷산업의 친환경 전환 지원 ▷재생에너지 확대 ▷탄소감축형 지역순환 경제 구축 ▷도민참여형 탄소중립 프로젝트 추진 등 다각적인 정책을 추진하며 실질적인 성과를 거두고 있다.

충남전시관은 이러한 성과를 한눈에 확인할 수 있도록 영상, 패널, 체험 콘텐츠를 통해 탄소중립 추진 과정을 스토리텔링 방식으로 표현할 수 있도록 설계했다.

미래 비전으로는 ‘탄소중립경제로 기회와 활력이 넘치는 힘쎈충남 실현’을 소개했다.

도는 오는 2045년까지 101.5조원의 경제적 생산유발, 60.2만명 이상의 고용파급, 9.1조원 규모의 국비 유치를 목표로 산업구조를 탈탄소화하고 신산업 육성에 집중할 계획이다.

특히, 수소산업 생태계 구축을 통해 글로벌 수소 혁신을 주도하고 청정서해안 중심의 탈석탄 전환체계를 가속화하며, 저탄소 생활기반과 기반시설 보급으로 도민 체감형 탄소중립 문화를 확산시킬 예정이다.

아울러, 탄소순환 생태계 조성, 친환경 농어업 활성화, 녹색 창업과 일자리 창출을 통해 지속가능한 지역경제를 조성하는 데에도 힘쓸 방침이다.

도 관계자는 “이번 엑스포는 충남이 걸어온 탄소중립의 발자취를 국민과 공유하고, 함께 만드는 지속가능한 미래를 제시하는 자리”라며 “앞으로도 힘쎈충남이 대한민국의 탄소중립을 선도해 나가겠다”고 말했다.