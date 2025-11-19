26일 서울동구로초등학교서 학생맞춤통합지원 실현을 위한 교육‧지역사회 협력, 논의 30개 마을교육기관 참여…체험 부스 및 상담 프로그램 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 구로구(구청장 장인홍)가 오는 26일 오전 10시 서울동구로초등학교에서 학교와 마을을 잇는 ‘구로온(ON)마을교육박람회’를 개최한다.

‘구로온(ON)마을교육박람회’는 학생맞춤통합지원법 시행에 발맞춰 교육 현장과 지역사회가 함께 협력체계를 구축하고 미래 교육의 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

이번 박람회는 관내 초‧중‧고 교장 및 교원, 남부교육지원청 장학사, 관내 학교 어린이‧청소년, 유관기관, 마을교육기관 등 700여 명을 대상으로 △‘학생맞춤통합지원법 시행, 구로마을교육거버넌스의 역할’을 주제로 한 토론회(포럼) △구로구청-서울특별시교육청 구로교육협력특화지구 협약식 △마을교육기관이 참여하는 교육체험부스 운영 및 상담 프로그램이 진행된다.

특히, 토론회(포럼)에서는 방대곤 구로교육연대회의 정책위원장의 ‘학생맞춤통합지원법의 이해와 교육현장의 변화’에 대한 발제를 시작으로 △지역사회 연계‧협력을 통한 통합지원망 구축 방안(구로교육복지센터) △학교 현장에서 바라본 통합지원의 기대와 현실적 어려움(영림중학교) △경찰-학교 협력 사례로 보는 기관별 과제 및 학교전담경찰관(SPO)의 역할(구로경찰서) △우리동네교육자치-마을형 학생맞춤통합지원의 방향(천왕마을손길사회적협동조합) 등에 대한 발표가 진행되고 학생 통합지원을 위한 과제와 방향을 논의한다.

이후 ‘함께 성장하는 교육도시 구로’ 실현을 위해 장인홍 구로구청장과 정근식 서울시교육청 교육감이 지역사회협력교육(구로교육협력특화지구) 협약을 체결할 예정이다.

아울러, 체육관에서는 마을교육박람회가 열린다. 지역 내 30개 마을교육기관이 참여해 교육체험부스를 운영한다. 참가 학생과 주민들은 세계전통놀이, 소품 만들기, 보드게임 등 체험과 돌봄, 심리상담, 진로체험 등 다양한 교육활동을 직접 체험할 수 있다.

장인홍 구로구청장은 “학교와 마을이 함께 아이들의 성장을 지원하는 것은 지역의 미래를 만드는 일”이라며 “이번 박람회가 구로형 학생맞춤통합지원 모델을 구체화하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.