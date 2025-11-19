[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 18일 시청 영상회의실에서 ‘2025년 영천역사인물콘텐츠 웹툰 제작지원’ 최종보고회를 개최했다.

이번 보고회는 경북문화재단 콘텐츠진흥원 동남권센터와 용역사 관계자, 관련 자문위원 등이 참석했다.

최종 PT 발표에서 용역사 대표는 프로젝트의 제작 과정, 장면 구성 등 주요 내용을 상세히 설명했다. 이어 참석자들은 완성된 웹툰 주요 컷을 함께 확인하며, 작품 완성도와 향후 활용 방안에 대해 의견을 나눴다.

이번에 제작된 웹툰 ‘검화문심’은 영천의 3선현 중 한 분인 노계 박인로 선생을 주제로, 혼란의 시대 속에서 시와 검을 통해 자신의 뜻을 지켜 나가는 과정을 중심 서사로 담아냈다.

박인로 선생의 생애와 문학 세계, 임진왜란 당시 의병 활동 등 핵심 내용을 바탕으로 청소년과 일반 시민들이 보다 쉽고 흥미롭게 접할 수 있도록 스토리 전개와 장면을 구성한 것이 특징이다.

특히 올해 9월 10일 지정된 정부표준영정 제103호의 이미지를 캐릭터 디자인에 반영해 노계 선생의 외형과 분위기를 웹툰 속 모습과 통일했다.

역사적 사실을 바탕으로 하면서도 노계 선생의 정신과 위업을 더욱 생생하게 전달할 수 있는 홍보 콘텐츠로 완성도를 높였다.

오는 27일부터 카카오페이지를 통해 공개될 예정이며 온라인 플랫폼을 활용한 연재를 통해 더 많은 독자들에게 영천 역사 인물의 매력을 알릴 것으로 기대된다.

최기문 영천시장은 “노계 박인로 선생의 정부표준영정 지정은 우리 시의 중요한 문화적 자산이자 전국적으로 주목받아야 할 역사적 성과”라며 “이번 웹툰은 노계 선생의 업적을 현대적인 방식으로 알리는 의미 있는 기록물이 될 것”이라고 말했다.

한편 ‘영천역사인물콘텐츠 웹툰 제작지원’ 사업은 영천을 대표하는 역사 인물의 생애와 정신을 웹툰이라는 대중적 매체를 통해 구현함으로써, 역사 교육과 지역 홍보 효과를 동시에 강화하기 위한 사업이다.

영천시는 2023년 첫 작품인 ‘삼선현 인생 속성 과외’와 2024년 최무선 탄신 700주년 기념 작품 ‘화포의 전설’을 제작한 데 이어 올해는 노계 박인로 정부표준영정 지정을 기념해 노계 선생을 주제로 한 ‘검화문심’을 제작했다.

내년에도 지역 인문 자원을 활용한 콘텐츠 개발을 지속적으로 추진할 계획이다.