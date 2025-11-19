[헤럴드경제(청도)=김병진 기자]경북 청도군은 지난 17일 캐나다 토론토에서 한인 식품유통업체 KFT사와 청도 농특산물 수출확대 업무협약(MOU)을 체결하고 판촉행사를 열었다.

이번 행사는 청도 농특산물의 북미시장 진출과 수출 다변화를 위한 자리로, 협약식에는 김하수 청도군수, 전종율 청도군의장, 김문재 KFT사 사장등 관계자들이 참석했다.

이날 KFT사 매장에서 열린 청도 농특산물 판촉전에는 감가공품, 청도쌀, 식혜, 홍시찰떡 등 26개 품목이 선을 보였다.

김문재 KFT 대표는 “이번 협약을 계기로 우수한 청도군 농특산물이 캐나다 현지인들의 입맛을 사로잡아 더 많이 수입되길 바란다”며 “청도군과 KFT가 함께 성장하는 상생 파트너십으로 발전하길 기대한다”고 말했다.

김하수 청도군수는 “최근 K-Food 열풍이 세계적으로 확산되는 가운데 청도군의 우수한 농특산물이 캐나다 현지인의 입맛을 사로잡아 북미시장 진출의 교두보가 되길 바란다”며 “농가소득 향상과 수출 확대를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.