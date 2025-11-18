국민의힘 광주시당(위원장 안태욱)은 18일 광주광역시의회 3층 기자브리핑룸에서 ‘5월의 전국화, 세계화’에 대한 시당의 입장을 밝히는 기자회견을 개최했다.
[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 국민의힘 광주시당(위원장 안태욱)은 18일 광주광역시의회 3층 기자브리핑룸에서 ‘5월의 전국화, 세계화’에 대한 시당의 입장을 밝히는 기자회견을 개최했다. 지난 6일 장동혁 당대표의 518참배시 발생된 특정 단체 및 인사들의 불법행위와 참배저지에 대해 비판했다.

광주시당은 “당시 참배를 가로막는 ‘광주시민’을 가장한 일부 과격한 단체의 모습을 보면서 과연 우리는 518민주화운동의 정신을 제대로 기리고 있는지 의심하지 않을 수 없다” 며 “당일 집회는 신고되지 않는 불법시위였으며, 각종 욕설과 모욕으로 일관된 폭언과 폭력이 난무한 아수라장이었다”고 말했다.

또한 “진정한 오월정신은 5․18참배를 누구라도 할 수 있어야 하고, 누구에게나 개방되어야 함에도 불구하고, ‘광주시민’을 가장한 특정 과격단체 및 인사들이 국민의힘 당 대표의 참배를 거부하는 것은 바람직하지 않다” 며 “국립518민주묘지는 그들만의 공간이 아니며, 오월정신 또한 그들만이 소유할 수 있는 것도 아니다”고 주장했다.


