“기후위기를 기회의 창으로 바꿔야” “간헐적 문제 해소 위한 혁신 필요”

[헤럴드경제=김은희 기자] 이창용 한국은행 총재는 18일 “재생에너지 확대가 새로운 산업과 일자리, 투자를 유치하는 동력으로 이어지려면 전후방 산업을 고려한 공급망을 갖추고 전문기업과 인력을 육성하는 방향으로 경제 구조의 재편을 모색해야 한다”고 말했다.

이 총재는 이날 오후 제주시 메종글래드 제주 크리스탈홀에서 열린 ‘BOK 지역경제 심포지엄’에 참석해 개회사를 통해 “기후변화는 농업·관광·제조업 등 지역 산업 전반에 영향을 미치는 구조적 과제”라며 위기를 성장의 기회로 바꿀 해법을 이같이 제시했다.

그는 “저탄소 전환이 지연되거나 기후충격이 누적되면 성장잠재력이 약화될 수 있지만 동시에 탄소감축 과정이 우리 경제의 산업경쟁력과 수출 기반에 미칠 영향도 균형 있게 고려할 필요가 있다”면서 “오늘의 논의가 기후위기를 ‘위험’이 아닌 ‘기회의 창’으로 바꾸는 출발점이 되길 기대한다”고 강조했다.

또한 에너지 전환의 기술적·사회적 난제 극복과 관련해선 “재생에너지의 간헐성 문제를 해소하려면 에너지저장시설(ESS) 등과 함께 전기차·냉난방 등 수요 자원을 적극적으로 활용하는 혁신적 해법이 필요하다”고 언급했다.

이어 “정책이 지역사회에 뿌리내리기 위해서는 주민과 기업이 성과를 공유하는 상생형 모델 구축도 필수적”이라며 “제주가 한국 전체가 참고할 수 있는 귀중한 ‘에너지 전환 성공 모델’을 보여주길 기대한다”고 덧붙였다.

한편 이날 심포지엄에서 한은은 재생에너지 사업을 추진하는 과정에서 주민 수용성을 확보하려면 주민이 사업 운영에 직접 참여하는 사업모델을 마련해야 한다는 분석을 내놨다.

한은의 ‘지속 가능한 주민참여형 재생에너지 사업 발전방안’ 보고서에 따르면 재생에너지 설비는 주민 생활반경 가까이에 건설되기에 주민들이 설비 건설에 따른 불편함을 감수하는 것과 관련해 추가적인 경제 보상을 요구하게 되고 이때 수용성을 확보하지 못하면 사업이 지연되거나 취소되는 경우가 발생한다. 이에 사업 과정에서 주민 수용성을 확보하는 것이 관건이라고 한은은 진단했다.

이지원 한은 지속가능성장실 과장은 “주민이 직접 참여하는 지분형이 장기적으로 지역발전, 지역 주민소득 보전·지방 경제 활성화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 고려하면 운영참여권에 관한 잠재적 수요를 실수요로 전환할 방법을 검토해야 한다”고 강조했다.

제주 지역에서 자주 발생하는 재생에너지 출력 제한 문제를 완화하기 위해 공급과 수요를 유연하게 조절하는 방안을 고려할 수 있다는 한은과 서울과학기술대 연구팀의 공동 연구 결과도 이날 발표됐다.

연구팀에 따르면 지난해 기준 재생에너지 발전 비중이 약 20%에 달하는 제주에서는 불규칙한 발전 탓에 전력 계통 과부하에 따른 발전 강제 중단 조치, 즉 출력 제한이 잦았다. 연구팀은 재생에너지 발전이 확대되는 환경에서는 에너지저장장치(BESS)뿐 아니라 전기차(EV)와 기온 민감 냉난방 수요(TSD)를 통합 관리하는 경우 안정적인 전력 구성이 가능하다는 점을 확인했다고 밝혔다.