[헤럴드경제=김지헌 기자] 유엔 안전보장이사회(안보리)가 17일(현지시간) 채택한 ‘가자지구 평화구상’ 지지 결의안은 국제안정화군(ISF)과 도널드 트럼프 미국 대통령이 의장을 맡는 평화위원회의 창설을 승인한 것이 골자다.

이번 평화구상안은 트럼프 대통령이 지난 9월 발표한 20개 항목의 평화구상안에서 시작됐다.

ISF는 앞으로 2027년말까지 2년간 이스라엘·이집트와 맞닿은 가자지구 접경을 지키고 민간인과 구호물자 반입 통로를 보호하는 역할을 한다.

팔레스타인 무장정파 하마스를 포함한 비국가 무장단체의 ‘영구적 무장해제’도 ISF의 임무다. 이 과정에서 ISF는 팔레스타인 경찰을 훈련하며 이들과 협력할 계획이다.

트럼프 대통령은 아랍권의 ISF 참여를 원하고 아랍 국가들도 이에 관심을 표시하고 있다. 아랍국이 ISF에 군을 파견하려면 UN의 승인이 필요하다. 평화위원회는 가자지구 임시 통치기구로 트럼프 대통령이 위원장을 맡는다.

평화위는 앞으로 2년간 가자지구 재건 계획을 추진하게 된다. 팔레스타인 자치정부(PA)가 가자지구를 통치할 준비가 될 때까지 일종의 과도기 정부 역할을 맡는 것이다. 결의안에는 팔레스타인의 독립국가 건설 가능성도 언급됐다.

PA의 개혁, 가자지구 재건을 조건으로 “팔레스타인의 자결권과 국가 지위(statehood)로 나아갈 수 있는 상황이 될 수도 있다”라고 명시한 것이다. ‘팔레스타인 국가 건설 가능성’은 아랍권 국가들의 압력으로 막판에 추가된 것으로 전해졌다.

다만 이번 결의안이 팔레스타인의 독립 국가를 확실히 보장하지 못하고 구체적인 계획도 제시하지 못했다는 점에서 여전히 한계가 있다는 지적도 나온다. PA는 UN 결의 직후 이스라엘과 팔레스타인은 2개의 독립국가 체제로 발전해야 한다며 평화구상안의 조속한 시행을 촉구했다. 이스라엘은 팔레스타인의 독립 국가 건립에 반대하고 있다.

영국 일간 가디언에 따르면 미국은 가자지구 재건을 당장 사업 착수가 가능한 ‘녹색 구역’(green zone)과 그렇지 않은 ‘적색구역’(red zone)으로 나눠 추진한다. 녹색구역으로 설정된 가자지구 동부에는 다국적군과 이스라엘군이 배치돼 재건 사업이 추진된다.

피란한 가자 주민이 살고 있는 서부는 적색구역으로 설정됐다. 미국은 적색구역 내 폐허가 된 땅을 일단 그대로 두고 단계적으로 재건을 추진할 방침이다. 여기에는 가자지구 전체를 상대로 재건사업을 추진하는 것이 이상적이지만 현실적으로 쉽지 않다는 회의론이 반영된 것으로 전해졌다.