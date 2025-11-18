다카이치 ‘대만개입’ 발언에 격분한 中, 일본여행 자제령 중국인 관광객 ‘한일령’ 하루만에 비행기표 49만장 취소 中 관광객 안온단 소식에 “한적하겠네” 日 여행 기대감 韓으로 중국인 여행 수요 몰리나 관심도

[헤럴드경제=도현정 기자]“지금이 기회다” “하와이도 금지시켜주세요” “신난다! 중국인 관광객들이 없다니!”

중국의 일본 여행 자제령을 두고 반응이 뜨겁다. 중국 정부의 단호한 입장이나 경제적 손실에 대한 일본의 우려와 달리 대부분 환영 메시지를 보내고 있다.

온라인상의 기대(?)는 지난 7일 다카이치 사나에 일본 총리가 중의원에서의 공개 질의에서 대만 유사시에 집단 자위권을 발동할 수 있다는 취지의 발언을 한 데에서 시작됐다. 중국이 대만에 무력을 행사하면 일본이 맞설 수 있다는 뉘앙스의 발언에 중국은 발칵 뒤집혔다.

발언 직후인 지난 8일 쉐젠 오사카 주재 중국 총영사가 이를 원색적으로 비난하는 발언을 했고, 중국 정부는 지난 14일 가나스기 겐지 주중 일본대사를 한밤중에 초치해 다카이치 총리 발언에 항의했다. 이어 중국 외교부는 단기 일본 방문 자제령을 내렸다. 중국 항공사들은 연말까지 일본행 항공권은 수수료없이 환불하겠다는 방침을 밝혔고, 지난 15일부터 16일까지 49만1000여 일본행 항공편이 취소된 것으로 나타났다.

중국의 일본행 자제령이 알려지자 온라인상에서는 일제히 환영의 목소리가 나왔다. 이 소식을 알리는 사회관계망(SNS) 콘텐츠에는 “좋은 소식이다. 일본은 중국인 없을 때가 더 좋다”, “잘됐네, 관광지 더 조용하겠다”, “(중국인들의) 하와이 여행도 금지시켜주세요”, “일본 뿐 아니라 전 세계(여행)를 금지시켜주세요” 등의 반응이 잇달았다.

여행 블로거나 인플루언서들의 콘텐츠에도 “지금 가면 일본 좀 조용할까요?”, “(중국인들이) 많이 줄었을까요?” 등을 묻는 질문이 많았다.

이는 일본 내 관광객 중 중국의 비중이 높다 보니, 이들의 공백이 ‘오버투어리즘(과잉 관광)’ 없이 일본을 한적하게 즐길 수 있는 기회라는 기대에서 나온 것이다. 지난 1월부터 9월까지 일본을 찾은 외국인 관광객 3165만명 중 중국인들은 748만명으로, 그 비중이 24%에 달한다. 인원 기준으로는 한국에 이어 두번째 비중이지만, 소비액으로 보면 단연 1등이다. 일본 관광청에 따르면 지난 1월부터 9월까지 중국인 관광객의 소비는 약 1조6000억엔(약 15조4000억원)으로, 같은 기간 방일 관광객의 전체 소비 약 6조9000억엔(약 64조8000억원)의 25%가 중국인 관광객에서 나온다.

결국 일본 안간다는 중국의 결정은 일본에 경제적 실책을 불러일으키는 꼴이다. 일본이 지난 17일 외무성 국장을 중국에 급파해 긴장 수위를 낮추려 한 것도 일본 경제에 악영향을 줄 것이란 우려 때문이다.

일각에서는 일본행 자제령으로 인해 한국이 대안으로 떠오르지 않겠냐는 기대도 나온다. 최근 부산과 경주에서 열린 미·중 정상회담과 아시아태평양경제공동체(APEC) 정상회담 등 대형 이벤트로 인해 한국에 대한 관심도 높아진 것도 관광객 증가에 대한 기대를 불러일으키는 대목이다. 시진핑 중국 국가주석은 지난달 이재명 대통령과의 정상회담에서 “(선물로 받은)황남빵이 맛있었다”고 화답하기도 했다. 이후 황남빵은 주문량이 평소 3배 이상 늘어날 정도로 여행객들의 관심을 끌었다.