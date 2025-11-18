[헤럴드경제=김지헌 기자] 고이즈미 신지로 일본 방위상은 한국 특수비행팀 ‘블랙이글스’ 급유 지원을 거절한 이후 양국 국방 교류가 중단된 것과 관련해 “한일·한미일의 협력이 중요하다는 점에는 전혀 변함이 없다”고 18일 말했다.

방위성에 따르면 고이즈미 방위상은 이날 기자회견에서 한국 해군이 일본 해상자위대와 이달 중 함께 벌이기로 한 공동 수색·구조훈련을 보류한다는 의사를 전달했다는 보도와 관련해 질문을 받고 “교류 사업 하나하나에 대해 답변하는 것은 삼가겠다”며 이처럼 말했다.

그는 “방위성은 다양한 레벨의 의사소통과 제도화된 안보협력 틀을 통한 협력과 교류를 계속해 한일·한미일 공조를 유지, 강화해가고자 한다”고 덧붙였다.

일본 방위성은 애초 아랍에미리트(UAE) 두바이 에어쇼에 참가하려던 한국 블랙이글스에 중간 급유를 지원하기로 했으나 급유 대상 항공기 중 T-50B가 독도 인근에서 통상 훈련을 진행한 것을 문제 삼아 급유를 거절했다

이에 한국은 이달 ‘자위대 음악 축제’에 참가하지 않는 등 국방 부문의 예정된 협력 사업들을 보류했다.

한국군 군악대의 자위대 음악 축제 참가는 한일 국방장관이 지난 9월 회담에서 인적 교류 활성화 일환으로 추진하기로 했던 사안이다.