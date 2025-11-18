[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주테크노파크 원장 인사청문회가 후보자의 자료 제출 거부로 파행을 맞았다.

광주시의회 광주테크노파크 원장 인사청문특별위원회는 18일 김범모(59) 신임 원장 후보자에 대한 인사청문회를 열었으나, 시작 30분 만에 정회를 선언했다.

김 후보자는 ▷자녀 초·중·고·대학 입학·전학·졸업 현황 ▷후보자와 배우자의 최근 5년간 금융거래 현황 ▷배우자 및 직계존비속의 재직증명서·사업자등록증 내용·직업 변동 현황 등의 자료 제출을 거부했다.

인사청문특위는 자녀 학력 관련 자료는 다른 자료로 간접 확인하기로 했으나, 나머지 자료 제출을 재차 요구했음에도 김 후보자는 응하지 않았다.

박필순 인사청문특위 위원장은 “후보자의 도덕성 검증을 위해 위원회가 필요하다고 판단한 자료 제출을 요구했으나 거부했다”며 “간담회를 통해서도 자료가 제출되지 않으면 질의를 시작하지 않을 정도로 심각하게 보고 있다”고 밝혔다.

강수훈 위원은 “김 후보자가 박홍근 원내대표 정책특보로 있던 2022년 4월, 당시 한덕수 국무총리 후보자 인사청문회가 자료 미제출로 파행된 바 있다”며 “다른 사람을 검증할 때 들이대던 잣대를 본인 검증에는 거두는 것이냐”고 따졌다.

특히 그는 당시 박홍근 원내대표가 한 후보자에게 “국민의 검증을 받기 싫다면 스스로 자리에서 물러나라”고 했던 발언을 되새기며 질타했다.

이에 대해 김 후보자는 “개인정보보호법, 금융실명제법 등에 따라 제출하기 곤란한 자료”라며 “배우자와 자녀 관련 자료는 본인들이 동의하지 않았고, 그동안의 관례도 고려했다”고 제출 거부 이유를 설명했다.

이어 자료 제출을 촉구하는 위원들의 요구에 “의원들의 견해와 다른 부분이 있다. 양해를 부탁드린다”고 말했다.

박 위원장은 “김 후보자가 자료를 제출할 때까지 청문회를 정회하겠다”고 선언하며 청문회를 잠정 중단시켰다.

한편 김 후보자는 국회의원 보좌관을 지냈으며 국회·정당 사무처에서 정책 업무를 담당한 정치권 출신 인사로, 서울외국환중개 전무이사, 광주연구원 초빙연구위원 등을 역임했다.