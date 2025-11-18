“시청률 30%→2%→0%, 이건 너무 심하다했더니” 결국 넷플릭스로 간 나영석

[헤럴드경제= 박영훈 기자] “시청률 부진 나영석, 결국 넷플릭스로?” 스타 PD 나영석이 넷플릭스에서 처음으로 예능 프로그램을 선보인다. 넷플릭스는 오는 25일 나영석 PD 새 예능 ‘케냐 간 세끼’를 독점 공개한다고 16일 밝혔다. ‘케냐 간 세끼’는 개그맨 이수근, 가수 은지원, 규현이 아프리카 케냐에서 티격태격하면서 여행하는 모습을 담은 버라이어티 예능이다. CJ ENM tvN 예능을 주로 제작했던 나영석 PD가 넷플릭스 오리지널 예능을 내놨다는 점이 눈길을 끈다. CJ ENM이 공을 들인 간판 PD가 최대 경쟁 상대인 넷플릭스와 손을 잡으면서 위기감은 더 커지고 있다. 넷플릭스는 나영석 PD의 프로그램을 올해 기대작으로 꼽았다. 과거 나영석 PD가 연출한 1박 2일은 평균 시청률이 30%에 달했다. 최근에는 나영석 PD의 예능도 1~2%대다. ‘나나민박 with 세븐틴’은 시청률 0%를 기록했다. 나영석 PD의 예능이 0%대 시청률을 찍은 것은 처음이다. 나영석 PD ‘뿅뿅