SW·AI교육거점센터, AI디지털교육 등 소개

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산교육청은 오는 19일부터 사흘간 울산전시컨벤션센터에서 열리는 ‘2025 대한민국 지방시대 엑스포’에서 ‘부산광역시교육청 전시관’을 운영한다고 밝혔다.

‘K-BALANCE’를 슬로건으로 내건 이번 엑스포는 자치분권·균형성장 정책비전과 지역 혁신 사례를 한자리에서 소개하는 국내 최대 규모의 정책 박람회로 지방시대위원회 등이 주최하고 시·도교육청, 시·도, 교육부 등이 함께 참여한다.

부산교육청은 ‘부산교육, 미래를 담다’를 슬로건으로 ▷SW·AI교육거점센터·부산수학문화관 등 폐교재산을 활용한 미래교육 기반 시설 구축 사례 ▷미래인재 역량을 키우는 AI디지털교육·민주시민교육 ▷기초학력 지원 등 교육격차 해소 사업 ▷부산의 재발견, 부산의 활동 수학 등 지역화교과서 전시 등 총 4가지의 부산교육 주요 정책과 성과를 ‘교육의 빛이 지역으로 확산되는 콘셉트’로 엮어 한눈에 볼 수 있도록 운영한다.

또 ▷오목로봇과의 1:1 대결 ▷큐브 로봇 체험 ▷부산사투리 퀴즈 ▷부산교육청 캐릭터 ‘션’과 함께 SNS 챌린지 등 다양한 참여형 프로그램도 마련해 관람객의 흥미를 높힐 예정이다.

김석준 교육감은 “이번 지방시대 엑스포는 시도교육청 평가에서 5년 연속 전 지표 올패스를 달성하고, 교육발전특구 성과평가에서 최고등급(A)을 획득한 부산교육청의 우수한 정책 성과를 널리 알리는 뜻깊은 자리가 될 것”이라며 “앞으로도 국정과제에 부합하는 교육정책을 적극 추진해 지역 인재를 키우고 정주 여건을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.