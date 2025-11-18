- 6대륙 20개국 창업·투자 전문가를 한자리에 -

지난해 글로벌 스타트업 생태계의 폭넓은 참가 속에 성황리에 개최된 ‘FosterBridge’ 행사가 오는 12월 9일(화)부터 10일(수)까지 이틀 간 서울 스타트업 허브 M+ (마곡)에서 더욱 확장된 글로벌 네트워크를 기반으로 두 번째 행사를 개최한다.

올해 행사는 ‘Building Bridges for Global Innovation and Growth’(글로벌 혁신과 성장을 잇는 연결의 장)을 슬로건으로, ‘New Ways to Survive’(변화 속에서 살아남는 새로운 방법)을 주제로 진행될 예정이다. 6대륙 20개국에서 활동하는 창업육성 전문가, 글로벌 VC, 액셀러레이터, 글로벌 기관, 스타트업 등이 참석하여 혁신과 지속가능성, 글로벌 확장, 크로스보더 협력 전략에 대해 논의한다.

국내 스타트업 환경은 글로벌 스타트업 생태계의 국제 교류를 주도할 수 있는 아시아 핵심 거점임에도, 업계와 전문가들 사이에서는 민간 부문의 주도적 생태계 조성과 활성화 노력이 충분하지 않았다는 의견이 이어져 왔다.

이에 따라 정부기관 및 지자체 중심으로 운영되는 창업 국제교류 사업들과 대등한 수준에서 협력과 연계를 논의할 수 있는 민간 플랫폼의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

FosterBridge는 이러한 과제를 해결하고자 기획된 민간 주도 비영리 프로젝트다. 특정 이해관계에 치우치지 않는 독립적 운영을 기반으로 해외 투자자, 한국 스타트업, 국내 창업지원기관이 상호 연결되는 다자간 협업 구조를 구축·확장하는 데 주력하고 있다.

특히 올해 FosterBridge 2025는 단순 행사에 그치지 않고, 국가 간 창업·투자 생태계를 장기적으로 연결하고 공동 성장 기반을 설계하는 플랫폼으로 구성된다.

이번 행사에는 K3 Ventures, Kairous, Golden Gate Ventures, Tenity, Startup Island Taiwan, Shibuya Startup Support, Gobi Partners, Scalerr, Brinc, Premier Nova Ventures 등 아시아, 유럽, 미주 전역에서 활발히 활동 중인 글로벌 투자사들이 대거 참여한다. 이들은 대표적인 투자 사례, 글로벌 유니콘 및 기술 스타트업 투자 경험을 바탕으로 아시아 스타트업 생태계의 크로스보더 협업 모델과 글로벌 확장 전략을 제시할 예정이다.

포스터브릿지 의장 박진현(프리미어플랜 대표)은 ‘FosterBridge는 한국에서 시작했지만 한국에 머무르지 않는 글로벌 협업 플랫폼’이라 강조하며, ‘이번 행사가 글로벌 투자 얼라이언스 구축과 아시아 혁신 네트워크 강화의 실제적인 출발점이 되기를 기대한다’고 밝혔다.

또한 ‘각국 기관과 투자사가 한자리에 모여 논의하는 이번 행사는 한국 스타트업의 글로벌 확장과 국제 협력 생태계 구축의 의미 있는 전환점이 될 것’이라고 덧붙였다.

국내외 창업육성 전문가들을 연결하고 글로벌 스타트업 생태계로의 합류를 지원하는 FosterBridge 2025 참가 신청은 공식 홈페이지에서 무료 사전등록이 가능하며, 일부 네트워킹 프로그램은 별도 티켓 예매 기반으로 운영된다.

행사 관련 상세 정보는 운영사무국을 통해 안내받을 수 있다.