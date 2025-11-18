[헤럴드경제=김성우 기자] 폭스바겐그룹과 리비안의 합작사 ‘리비안 및 폭스바겐그룹 테크놀로지스(RV Tech)’가 출범 1년 만에 미래 소프트웨어 정의 차량(SDV)을 위한 핵심 기술 개발에서 가시적 성과를 내고 있다고 18일 밝혔다.

합작사는 양사의 차세대 모델에 적용될 ‘영역 기반(zonal) 전자 아키텍처’ 개발을 본격화하는 한편, 폭스바겐·아우디·스카우트 브랜드의 레퍼런스 차량을 대상으로 한 동계 테스트를 2026년 1분기 중 시작할 계획이다.

RV 테크는 지난해 11월 설립 이후 글로벌 개발 조직을 빠르게 확장하며 현재 1,500명 이상 규모의 엔지니어링팀을 구축했다. 미국·캐나다·스웨덴·세르비아 등에 이어 최근에는 베를린에 신규 거점을 마련하며 유럽 내 폭스바겐그룹 브랜드들과의 협업 체계를 한층 강화했다.

RV 테크가 개발 중인 SDV 아키텍처는 차량 기능을 영역(존) 단위로 통합·제어하는 최신 구조로, 고성능 중앙 컴퓨터가 차량 내 모든 기능을 관리한다. 이를 통해 고객은 서비스센터 방문 없이도 OTA(무선 소프트웨어 업데이트)만으로 최신 자율주행 기능과 인포테인먼트 서비스를 지속적으로 제공받을 수 있다.

폭스바겐그룹은 해당 아키텍처를 향후 출시될 SSP 플랫폼 기반 전기차 라인업에 순차 적용할 계획이다. SSP 플랫폼은 그룹 전체에서 최대 3천만대 규모까지 확장 가능한 범용 플랫폼으로, 폭넓은 세그먼트와 가격대에 걸쳐 경쟁력 있는 전동화 모델을 제공하는 것이 목표다.

리비안 역시 합작사에서 개발된 기술을 R2·R3·R3X 등 미래 전기차 라인업에 적용할 계획이며, 기존 제품군에도 최신 소프트웨어를 지속 반영한다는 방침이다.

올리버 블루메 폭스바겐그룹 CEO는 “합작사는 우리의 미래 SDV 전략을 구현하는 데 핵심적인 역할을 하고 있다”며 “단 12개월 만에 합리적인 가격의 디지털 주행 경험을 가능하게 할 기술적 기반을 마련했다”고 말했다. RJ 스캐린지 리비안 CEO는 “RV 테크는 지난 1년간 괄목할 발전을 이뤘고, 자동차 기술의 새로운 기준을 제시하고 있다”며 “내년 상반기 출시될 R2 모델을 통해 기술적 진전을 명확히 보여줄 것”이라고 강조했다.

한편 RV 테크는 2025년 봄, 폭스바겐·스카우트·아우디 레퍼런스 차량에 적용될 하드웨어 및 전자 아키텍처 사양을 확정했다. 회사는 2026년 1분기 혹한 환경에서의 동계 테스트를 통해 영역 기반 SDV 아키텍처의 성능을 집중 검증할 계획이다. 테스트 대상에는 2027년 출시 예정인 폭스바겐 ID.에브리1(ID.EVERY1)도 포함된다. 이 차량은 그룹 최초로 RV 테크의 SDV 아키텍처 버전을 적용하는 모델로, 엔트리급 전기차 세그먼트에서 경쟁력 있는 디지털 경험을 제공할 전망이다.

RV 테크는 폭스바겐그룹 내 여러 브랜드와 함께 SSP 기반 차세대 모델의 기술 사양을 공동 개발하고 있으며, 2030년 이전 시장 출시를 목표로 디지털 기능의 양산 적용을 위한 작업을 병행 중이다.