UAE 일간지 알 이티하드 서면 인터뷰 진행

“한국, UAE AI 반도체 생태계 핵심 파트너”

韓·UAE, 방산·원전·에너지 실질 성과 도출

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 17일(현지시간) 아부다비 셰이크 자이드 그랜드 모스크에서 관계자와 인사하고 있다. [연합]
[헤럴드경제(아부다비)=서영상 기자] 이재명 대통령이 국빈방문으로 아랍에미리트(UAE) 아부다비를 찾아 “한국 기업들은 UAE의 AI 반도체 생태계 개발에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이 대통령은 18일(현지시간) 보도된 아랍에미리트(UAE) 유력 일간지 알 이티하드와의 서면 인터뷰에서 “반도체 공급망에서 글로벌 선도 메모리 칩 생산국인 한국은 UAE가 필요로 하는 첨단 AI 메모리 칩을 제공할 수 있는 전략적 파트너”라며 이같이 말했다.

취임 후 첫 중동 순방지로 UAE를 선택한 이유에 대해서는 “관계를 심화하고 발전시키려는 강력한 결의를 보여주는 것”이라고 강조하며 AI 산업 뿐만 아니라 국방, 원자력, 에너지 등 첨단기술 산업에서 협력을 강화하겠다는 뜻을 내비쳤다.

이 대통령은 “방문 기간 동안 셰이크 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 대통령과 기존 4대 핵심 분야(투자, 국방 및 방위산업, 원자력, 에너지)를 넘어 첨단기술, 보건, 문화 등 미래지향적인 분야로 협력을 확대하는 데 합의할 것”이라면서 “이는 양국관계의 ‘새로운 100년의 단계’를 위한 토대를 마련할 것”이라고 의미를 부여했다.

이 대통령은 지난 2023년 UAE 국부펀드 무바달라가 한국에 300억달러 규모의 투자를 집행하기로 결정한 것을 언급하며 “양국의 깊은 신뢰를 보여준 매우 전략적 조치”라고 평가하기도 했다.

이어 “무바달라 등 주요 투자기관이 이미 한국 기업에 활발히 투자하고 있다”며 “이는 포괄적 경제 동반자 협정(CEPA) 발효와 함께 양국 간 장기적·지속적 성장을 이끄는 견고한 기반이 될 것”이라고 강조했다.

또 “양국 교역 품목의 90% 이상에서 관세가 철폐될 것”이라면서 “에너지 및 자원, 공급망, 디지털화, 바이오 경제 등 다양한 분야에서 경제 협력이 구체화될 것으로 예상된다. 비즈니스 환경과 투자 프레임워크 개선을 통해 새로운 투자도 촉진될 것”이라고 말했다.

이 대통령은 이날 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 정상회담을 갖는다. 공식 환영식과 정상회담에 이어 양해각서(MOU) 체결식, 오찬 등 일정을 소화한다.

정상회담에서는 신정부 출범 후 첫 중동 순방지로 UAE를 방문한 만큼 ‘특별 전략적 동반자 관계’인 양국 협력을 강화한다는 계획이다.

특히 4대 핵심 분야인 투자, 국방·방산, 원전, 에너지와 관련한 실질적 성과를 도출한다는 구상이다.

강훈식 대통령 비서실장 역시 이 대통령에 앞서 UAE를 찾아 이 대통령의 친서를 전달하는 등 정상회담 준비에 공을 기울였다.

이 대통령은 이날 양국 문화예술인들이 참여하는 문화교류 행사에도 참석할 예정이다.

한편 이 대통령은 아부다비에 도착해 동포 만찬 간담회를 갖고 “우리나라도 아프리카·유럽·중동으로 진출해야 하는데 중동에서는 UAE가 베이스캠프 역할을 할 수 있을 것”이라며 “양국이 손잡고 새로운 공동번영의 길을 확실하게 열어갈 것”이라고 밝혔다.

또 “UAE와 대한민국은 닮은 점이 참 많다. 지정학적으로 일종의 가교역할을 하는 위치라는 점도 그렇지만 한편으로 보면 (양국 모두) 가진 게 별로 없이 강대국 사이에 끼어있는 작은 나라로 볼 수 있다”면서 “두 나라가 형제의 국가를 넘어 연구와 생산을 함께 하고 제3세계로 같이 진출하는 일종의 경제적 공동체로 발전해가야 한다”고 말했다.


