하루 평균 8200명 신규 가입 서울 가맹점 79%서 페이스페이 결제 이뤄져

[헤럴드경제=정호원 기자] 토스가 얼굴 인식 기반 결제 서비스 ‘페이스페이’의 누적 가입자 수 100만명을 돌파했다고 18일 밝혔다.

페이스페이는 단말기를 바라보는 것만으로 결제가 완료되는 얼굴 인식 기반 간편결제 서비스다. 토스 앱에서 얼굴과 결제 수단을 한 번만 등록하면 언제든지 사용 가능하다.

페이스페이 가입자 100만명은 지난 3월 편의점과 서울 일부 매장에서 베타 서비스를 시작한 후 약 8개월만에 달성했다. 지난 9월 초 정식 출시 기준으로는 두 달 반만에 이룬 성과로, 하루 평균 8200명 이상이 새로 가입했다.

페이스페이는 출시 초기임에도 실제 사용으로 이어지고 있다. 이달 기준 페이스페이 사용 가능 가맹점 중 절반 가까이에서 한 번 이상 결제가 발생했다. 서울의 경우 전체 가맹점 중 약 79%에서 결제가 이뤄졌다. 특히 카페 업종에서는 약 95%의 사용률을 기록했다.

토스는 차별화된 보안성을 기반으로 페이스페이 확산에 더욱 집중한다는 방침이다. 페이스페이는 개인정보보호위원회의 ‘사전적정성 검토’를 받은 국내 유일의 얼굴 결제 서비스로 ▷위변조 탐지 기술 ‘라이브니스(Liveness)’ ▷이상거래탐지시스템(FDS) ▷얼굴 변화와 유사 얼굴을 정밀하게 구분하는 ‘페이셜 레코그니션 모델(Facial Recognition Model)’ 등을 통해 보안 리스크를 탐지·관리하고 있다.

한편, 토스가 제작한 오리지널 필름 ‘더 파워 오브 페이스(The Power of FACE)’는 공개 한 달 만에 유튜브 조회수 300만회를 돌파했다. 이 필름은 토스가 얼굴을 차세대 결제 수단으로 선택한 배경을 인문학적 시선으로 풀어낸 콘텐츠로, 기술을 넘어 ‘신뢰의 본질’을 조명한 것이 특징이다. 영상에는 배우, 과학자, 예술가, AI 연구자 등 다양한 분야에서 7인의 전문가가 참여해, 얼굴을 ‘나를 증명하는 존재의 언어’로 해석했다.

토스 관계자는 “편의성과 신속성뿐 아니라, 토스가 그동안 보안에 집중해온 부분에 대한 신뢰가 페이스페이 확산의 기반이 됐다고 생각한다”며 “앞으로도 더 많은 사용자가 일상에서 ‘결제의 즐거움’을 느낄 수 있도록, 사용처와 기능을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.