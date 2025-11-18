UAE 일간지 알 이티하드 서면 인터뷰 진행 “한국, UAE AI 반도체 생태계 핵심 파트너” “취임 후 첫 중동 방문… ‘관계 심화’ 강조”

[헤럴드경제(아부다비)=서영상 기자] 이재명 대통령이 국빈방문으로 아랍에미리트(UAE) 아부다비를 찾아 “한국 기업들은 UAE의 AI 반도체 생태계 개발에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이 대통령은 18일(현지시간) UAE 유력 일간지 알 이티하드와의 서면 인터뷰에서 “반도체 공급망에서 글로벌 선도 메모리 칩 생산국인 한국은 UAE가 필요로 하는 첨단 AI 메모리 칩을 제공할 수 있는 전략적 파트너”라며 이같이 말했다.

이 대통령은 글로벌 AI 반도체 시장에서 소수의 기업들이 시장을 지배하고 있다는 점을 강조하며 “리벨리온(Rebellions) 및 퓨리오사AI(FuriosaAI)와 같은 한국 스타트업들은 대안 공급업체로서 강력한 잠재력을 가지고 있다”며 “이러한 역량이 UAE의 미래 전략과 시너지를 창출하기를 기대한다”고 했다.

취임 후 첫 중동 순방지로 UAE를 선택한 이유에 대해서는 “관계를 심화하고 발전시키려는 강력한 결의를 보여주는 것”이라고 강조하며 AI뿐만 아니라 국방, 원자력, 에너지 등 첨단기술산업에 대한 협력을 강화하겠다는 뜻을 내비쳤다.

이 대통령은 “방문 기간 동안 셰이크 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 대통령과 기존의 4대 핵심 분야(투자, 국방 및 방위산업, 원자력, 에너지)를 넘어 첨단기술, 보건, 문화 등 미래 지향적인 분야로 협력을 확대하는 데 합의했다”면서 “이는 양국관계의 ‘새로운 100년의 단계’를 위한 토대를 마련할 것”이라고 의미를 부여했다.

이어 “중동에서 가장 많은 정부 지원 환자를 한국에 보내는 UAE에 AI 데이터 센터 구축 및 서비스 허브 설립과 같은 AI 및 첨단기술 분야의 구체적인 협력 기회 발굴 등 실질적인 협력을 강화할 계획”이라며 “세계적으로 문화강국으로 인정받는 한국과 중동의 신흥 문화 및 관광 허브인 UAE는 문화 부문에서도 시너지를 창출하고 문화 파트너가 될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 지난 2023년 UAE 국부펀드 무바달라가 한국에 300억달러 규모의 투자를 집행하기로 결정한것을 언급하며 “양국의 깊은 신뢰를 보여준 매우 전략적 조치”라고 평가했다.

또 “무바달라 등 주요 투자기관이 이미 한국 기업에 활발히 투자하고 있다”며 “이는 포괄적 경제 동반자 협정(CEPA) 발효와 함께 양국 간 장기적·지속적 성장을 이끄는 견고한 기반이 될 것”이라고 강조했다.

CEPA와 관련해선 “양국 교역 품목의 90% 이상에서 관세가 철폐될 것”이라면서 “에너지 및 자원, 공급망, 디지털화, 바이오 경제 등 다양한 분야에서 경제협력이 구체화될 것으로 예상된다. 비즈니스 환경과 투자 프레임워크 개선을 통해 새로운 투자도 촉진될 것”이라고 했다.

이 대통령은 아울러 원자력 협력을 양국관계의 핵심축으로 꼽았다. 한국의 원전 첨단기술을 이용해 만든 UAE 바라카 원전 4기의 상업 운전 완료를 언급하며 “바라카는 중동 최초의 상업 원전이자 UAE 전력의 4분의 1을 책임지는 국가 성장동력”이라면서 SMR(소형모듈원자로)과 차세대 원전 기술, 제3국 공동 진출 등 새로운 분야에서도 협력을 넓힐 것이라고 밝혔다.

이어 “양국은 에너지 협력의 새로운 장을 열 것”이라면서 “한국은 SMR 기술 발전과 국내 실증로 건설 움직임에 힘입어 SMR을 포함한 차세대 원자력 기술에 대해 UAE와 협력하고, 제3국 원자력 에너지 시장에 공동 진출하기 위한 토대를 마련하고 있다”고 부연했다.

또 “UAE의 풍부한 태양 에너지 잠재력과 한국의 세계적 수준의 배터리 기술을 결합한 재생 에너지 중심의 에너지 전환 및 에너지 저장 시스템 협력은 친환경 신산업 분야에서 양국의 리더십을 크게 강화할 것”이라고 강조했다.

관광·문화·교육 분야에서도 협력 확대 의지를 명확히 했다. 이 대통령은 “UAE는 중동 지역에서 한국인이 가장 많이 찾는 여행국”이라고 소개하며, 비자 면제 협정과 K-문화 수요 확대를 기반으로 두바이 ‘Korea 360’ 등 양국 간 문화·창조산업 협력도 강화될 것이라고 설명했다. 2030년까지 UAE 현지에 새로운 한국문화원을 설립하는 계획도 밝혔다.

이 대통령은 끝으로 “UAE는 한국과 지속적인 신뢰를 구축해 왔다”면서 양국이 기술력과 금융에서의 강점을 결합해 기후 변화에 대한 글로벌 대응에 기여할 수 있을 것이라는 기대도 내비쳤다.