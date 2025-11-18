4번째 亞 후보…입성은 이치로뿐 내년 1월21일 득표 결과 발표

미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 활약했던 추신수(43·은퇴)가 한국 선수로는 처음 MLB 명예의 전당 입회 후보가 됐다.

미국야구기자협회(BBWAA)는 18일(한국시간) 2026년 명예의 전당에 입성할 수 있는 새 후보 12명과 기존 후보 15명을 발표했다. 추신수는 콜 해멀스, 라이언 브라운, 맷 켐프 등과 함께 신규 후보로 이름을 올렸다.

2005년 시애틀 매리너스에서 빅리그에 데뷔한 추신수는 2020년까지 16시즌 동안 1652경기에 출전해 6087타수 1671안타(타율 0.275), 218홈런, 782타점, 157도루, 출루율 0.377을 기록했다. 3개 시즌 20홈런-20도루를 달성했고, 2018년엔 텍사스 레인저스 구단 기록인 52경기 연속 출루에 성공하는 등 꾸준한 성적을 올렸다.

한국 선수가 MLB 명예의 전당 입회 후보가 된 건 이번이 처음이다. 1994년부터 2010년까지 아시아 선수 최다인 124승(98패)을 거둔 박찬호(52)와 한국인 최초로 월드시리즈에서 우승한 김병현은 명예의 전당 후보에 들지 못 했다.

아시아 선수로는 네 번째다. 추신수에 앞서 노모 히데오, 마쓰이 히데키, 스즈키 이치로 3명의 일본 선수가 후보로 선정됐고, 이중 이치로가 올해 1월 발표한 투표에서 득표율 99.75%로 명예의 전당에 입성했다.

투표 결과는 내년 1월 21일 발표하고, 75% 이상 득표한 선수는 내년 7월 27일 명예의 전당에 공식적으로 이름을 올린다. 활약 정도와 현지 지명도 등으로 볼 때 추신수의 입회 가능성은 희박한 것으로 전해진다.