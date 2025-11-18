1.5세대 디벨로퍼 김대건 리건그룹 회장 부동산개발협회 20주년 기념사업부단장 맡아 “사람들과 호흡하는 건물 볼 때 보람 느껴” “디벨로퍼, ‘콘텐츠 디렉터’로 발전”

[헤럴드경제=서정은 기자] “디벨로퍼가 짓는 건물 하나하나가 최소한 도시의 50년을 바꿉니다. 유한한 땅을 개발해 도시의 미래를 만든다는 책임감 없이는 K-디벨로퍼의 발전도 없습니다.”

김대건 리건그룹 회장(사진)은 지난 10일 서울시 강남구 소재 리건그룹 본사에서 진행된 헤럴드경제와의 인터뷰에서 디벨로퍼의 지향점으로 ‘책임감 있는 개발’을 꼽았다. 김 회장은 “디벨로퍼란 눈에 보이는 변화를 만드는 사람”이라며 “우리의 일은 공공의 가치와 결코 분리될 수 없다”고 말했다.

“수익극대화 추구 시대 지났다…‘스토리’ 다루는 콘텐츠 디렉터 돼야”

김 회장은 디벨로퍼 업계에서 김한모 에이치엠(HM)그룹 회장 등과 함께 ‘1.5세대’로 분류된다. 김 회장의 첫 경력은 대학생 시절 아파트 상담원이었다. 이 때 부동산의 가치에 처음으로 눈을 뜬 뒤, 은행권·외국계 회사를 거쳐 27살 때 로빈스앤컴퍼니라는 회사를 차린게 디벨로퍼로서의 첫 출발이었다. 그렇게 올해로 23년차가 됐다.

부동산 개발에서 디벨로퍼 역할은 절대적으로 크다. 개발의 전 과정을 기획하고 실행하는만큼 디벨로퍼의 역량에 따라 도시의 모습이 달라진다. 김 회장은 “지난 20년을 보면 디벨로퍼의 성장에 따라 도시발전도 함께 이뤄져왔다”며 “하지만 막상 디벨로퍼에 대해서는 사람들이 잘 모르거나, 알더라도 ‘수익극대화를 추구하는 집단’으로 보는 시선이 남아있다”고 했다.

김 회장이 올해 부동산개발협회 창립 20주년을 맞아 기념사업단 부단장을 맡은 것도 이 때문이다. 디벨로퍼 업계는 세대교체 시기에 접어들었지만, 일부 상징적인 인물을 제외하고는 베일에 쌓여있다. 디벨로퍼들이 국가 경제에 어떤 영향을 미치는지 제대로 분석한 것조차 없다고 한다.

기념사업단은 이를 보완하기 위해 이번에 한국부동산개발산업연구원도 설립키로 했다. 김 회장은 “부동산 개발은 각 프로젝트마다 창출되는 경제적 효과가 매우 크다”며 “현황파악부터 제대로 돼야 디벨로퍼 업계의 미래를 도모할 수 있다”고 말했다.

우리나라의 부동산 개발에 ‘민간 디벨로퍼’의 역할이 부각된건 그리 오래되지 않았다. 1970~1980년대 만해도 공공·대형 건설사 주도의 부동산 개발이 이뤄졌기 때문이다. 그러다 1990년대 문주현 엠디엠(MDM)그룹 회장, 정춘보 신영 회장, 양계호 화이트코리아 회장 등이 ‘1세대 디벨로퍼’ 시대를 열며 기반을 다졌다. 특히 1997년 국제통화기금(IMF) 외환위기는 민간 디벨로퍼 시장이 커지는 변곡점이었다. 정부가 경기회복을 위해 규제 완화, 금융지원을 추진하면서 민간 참여가 본격화됐다.

김 회장은 “1세대들이 시행사·시공사에 대한 개념을 정립하고 양적 성장을 이뤘다면, 공급 포화기에 접어든 지금의 2세대는 ‘가치 중심의 개발’을 고민해야 할 때가 됐다”고 평가했다.

실제 최근 개발이 이뤄지는 현장을 보면 ‘사회적 책임’을 접목하려는 시도가 뚜렷하다. MDM그룹의 서리풀 복합시설 개발사업이나, 신영의 광주 챔피언스시티 복합개발 사업이 대표적이다. 리건그룹의 ‘대구 오페라 스위첸’ 개발도 해당 지역의 주거환경 개선을 꾀한 사례로 평가받고 있다.

김 회장은 “도심내 산업단지를 구축하는 서리풀 개발이나 광주 구도심을 활성화시키는 챔피언스시티 사업은 과감한 결정이 이뤄져야 하기 때문에 민간의 영역에서 할 수 있는 일”이라며 “이밖에도 디벨로퍼들이 각 지자체와의 공공기여를 통해 도서관, 수영장 등 지역 인프라를 공급한 사례가 숱하게 많다”고 설명했다.

400개가 넘는 프로젝트를 수행한 그는 가장 큰 보람을 “소비자들이 공간을 유희하는 순간”에서 느낀다고 했다. 이런 이유로 김 회장은 디벨로퍼를 ‘콘텐츠 디렉터’라고 정의했다.

김 회장은 “우연히 프로젝트 현장을 다시 찾았을 때, 그 공간이 살아 움직이듯 활성화된 모습을 보면 ‘이 일을 계속해야 한다’는 확신이 든다”며 “소비자의 이야기가 반영돼 유기적 생명체처럼 기능할 수 있는 건물을 지어가야한다”고 말했다.

이젠 해외에서 먼저 주목…“사회적 책임 다하는 디벨로퍼가 생존한다”

우리나라 디벨로퍼들의 역량을 해외 시장에서도 눈여겨보는 사례가 늘고 있다. 김 회장은 “과거에는 미국, 유럽 등을 가도 시장조사 자체가 쉽지 않았다”며 “최근에는 우리나라 위상이 높아지면서 그들과 대등한 관계에서 논의할 수 있는 상황까지 왔다”고 말했다. 해외 유수 디벨로퍼들이 협업을 하기 위해서 프로젝트를 소개하고 참여할 수 있는 방안을 먼저 제시한다는 후문이다.

다만 국내 디벨로퍼의 해외 진출은 여전히 제한적이다. 다른 나라에 배타적인 산업의 특성도 있지만, 그보다는 규제 일변도의 환경이 더욱 발목을 잡고 있다고 설명했다. 김 회장은 “단적으로 공동주택의 보일러시스템만 보더라도 우리나라가 다른나라보다 기술력 측면에서 우위를 가지고 있다”며 “사업을 하기 위한 자금 조달 방식이 제한돼있다는게 아쉬움”이라고 말했다.

개발사업 구조를 보면 통상 시행사들이 토지매입 단계부터 프로젝트파이낸싱(PF)을 일으키고, 공사단계에서 본 PF대출을 받는 단선적인 구조를 갖고 있다. 이 과정에서 시행사는 전체 사업비의 평균 3% 정도로 자기자금을 투입하고 건설사의 보증에 의지해 대출로 사업을 추진한다. 부동산 PF가 공사비 급등이나 부동산 경기에 취약하다는 이유도 여기에 있다. 정부는 최근 리츠 활성화, 자기자본 확충을 통한 사업방식 다변화를 추진하는 중이다.

김 회장은 “정부의 노력에도 부동산 PF에서 에쿼티 금융시스템이 제도적으로 구축되지 못한 측면이 있다”며 “일본, 유럽 등은 시공사와 시행사 역할이 철저하게 분리돼있는데 우리나라는 그렇지 않다는 것도 순수한 민간 디벨로퍼가 커지기 어려운 요인”이라고 말했다.

부동산 개발이 금융의 논리에 얽매이다보니 과감한 도전자들이 나오기도 힘들다. 실제 PF 대출 과정에서도 PF사업성보다는 시행사, 건설사의 담보나 신용에 좌지우지 되는 경우가 크다.

김 회장은 “디벨로퍼들이 이전 사업장에서 나온 이익을 담보로 그 다음 프로젝트를 진행할 수 밖에 없다”며 “우리나라의 제도적 시스템이 디벨로퍼에게 일확천금을 가져다주지 않으므로, ‘수익성’ 관점에서 이 산업을 바라봐선 안된다”고 강조했다.

김 회장은 이런 점을 고려해 2세대 디벨로퍼들이나 청년들이 업계에 뛰어들어야 한다고 조언했다. 부동산 경기침체, 미분양 리스크 등 여러 제약에도 최종 수요층을 정확히 겨냥한 개발은 성공을 거두고 있기 때문이다.

김 회장은 “단적으로 건물을 지을 때, 주변에 대한 시장조사와 정확한 마케팅을 할 수 있는 디벨로퍼들이 양성돼야 부동산 난개발을 피할 수 있다”며 “사회적 책임, 지속가능성, 영향력 등을 종합적으로 고려하는 디벨로퍼들이 양성될 수 있도록 지원해나가겠다”고 말했다.