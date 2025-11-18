‘매파’ 인사 “동결 필요” 주장 반박…‘인하’ VS ‘동결’ 내부분열 표면화 ‘중도파’ 제퍼슨은 기존 입장 번복…명확한 방향성 제시는 없어

[헤럴드경제=정목희 기자] 고용 시장의 지속적 약세로 오는 12월 기준 금리를 올해 세번째로 인하하는 것을 지지한다고 중앙은행 연방준비제도(연준)의 크리스토퍼 월러 이사가 17일(현지시간) 밝혔다.

월러 이사는 이날 영국 런던에서 열린 공개 행사 연설에서 “기저 인플레이션이 연준 목표에 근접해 있고 노동시장의 약화 조짐도 확인되는 만큼, 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 추가 인하하는 데 찬성한다”고 말했다.

그는 “나는 인플레이션이 재가속되거나 기대 인플레이션이 의미 있게 오르는 것을 걱정하지 않는다”라고 강조했다.

이어 “내 관심은 노동시장이며, 고용이 수개월간의 약화를 지속한 상황에서 이번주 발표가 예정된 9월 고용보고서나 이후 몇주 간 나올 다른 지표가 (12월 회의에서) 추가 인하가 필요하다는 내 견해를 바꾸지 않을 것”이라고 말했다.

월러 이사의 이 같은 명시적인 금리인하 시사 발언은 지난주 복수의 연준 인사들이 금리 동결 필요성을 명시적으로 시사한 데 이어 나온 것으로, 12월 9∼10일 FOMC 회의를 앞두고 연준 위원 간 견해차가 극명하게 갈리고 있음을 보여주는 것으로 풀이된다.

앞서 12월 금리 결정 투표권을 가진 수전 콜린스 보스턴 연은 총재는 지난 12일 연설에서 “당분간 기준금리를 현 수준에서 유지하는 게 적절할 것 같다”라고 이례적으로 명확한 금리 동결 입장을 낸 바 있다.

역시 12월 투표권을 지닌 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재도 13일 추가 금리 인하에 부정적인 입장을 피력했다.

11월 FOMC에서 금리 인하를 반대한 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재까지 포함하면 12월 금리 인하에 명시적으로 반대하는 연준 위원은 최소 3명으로 추산된다.

반면 도널드 트럼프 미 대통령의 경제 책사 출신인 스티븐 마이런 연준 이사는 지난달 FOMC 회의에서 기준금리를 0.50%포인트 인하해야 한다고 주장하는 등 금리 인하 속도를 높여야 한다는 입장을 명확하게 고수해왔다.

월러 이사와 함께 차기 연준 의장 후보군 5명으로 꼽히는 미셸 보먼 연준 금융감독 담당 부의장 역시 노동시장 약화에 관한 기존 입장을 고려할 때 12월 FOMC에서 금리 인하에 찬성 의견을 낼 가능성이 크다고 월가 전문가들은 보고 있다.

이런 가운데 연준 내 중도파로 평가받는 필립 제퍼슨 연준 부의장은 이날 공개연설에서 연준이 처한 곤경을 인정했을 뿐 12월 금리 인하에 관해선 새로운 언급을 내놓지 않았다.

제퍼슨 부의장은 이날 캔자스시티 연방준비은행(연은) 주최 공개행사에서 통화정책 방향에 대해 “현 통화정책 수준은 다소 긴축적이지만 우리는 (정책 수준을) 경제를 자극하지도 제한하지도 않는 중립 수준으로 변경해왔다”라고 말했다.

이어 “우리가 중립 수준에 다가가는 가운데 (고용 및 인플레이션 간) 진화하는 위험 균형은 (통화 완화) 진행 속도를 늦춰야 할 필요성을 강조한다”라고 밝혔다.

이 같은 그의 발언은 그가 지난 7일 독일 프랑크푸르트에서 한 공개연설을 그대로 되풀이한 것이다.

월스트리트저널(WSJ)의 닉 티미라오스 기자는 해당 연설에 대해 “제퍼슨 부의장이 둔화하지 않는 인플레이션과 약한 고용 여건이란 두 위험을 모두 인정한 가운데 그의 발언은 곤경에 처해 있는 연준에 대한 연구사례를 제공한다”라고 말했다.

티미라오스 기자는 “이 같은 논평을 넘어서 보면, 제퍼슨 부의장은 연준이 금리 인하를 중단할지, 아니면 인하를 단행할지, 이례적으로 논쟁적으로 돼가는 다음 달 회의에 관해 어느 쪽에도 힘을 싣지 않았다”라고 평가했다.

티미라오스 기자는 연준 통화정책 방향이 불확실한 상황에서 연준 고위 인사들의 의중을 잘 집어내 일명 연준의 ‘비공식 대변인’으로도 불린다.

금융시장도 12월 금리 인하 및 동결 확률을 사실상 반반으로 내다보고 있다.

시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 금리선물 시장은 17일 기준 오는 12월 FOMC에서 연준이 기준금리를 인하할 확률을 45%, 동결할 확률을 55%로 각각 반영했다.