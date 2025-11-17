[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시가 지역 베이커리 산업과의 상생 프로젝트인 ‘베이크 더 포항(Bake the Pohang)’ 사업을 본격 추진한다.

그 일환으로 포항시는 17일 시청 2층 솔라갤러리에서 ‘빵지순례 시식회 및 장학금 전달식’을 열었다.

이번 행사는 대한제과협회 포항시지부와 함께 마련된 미식 체험 행사로 ‘포항 빵지순례’ 참여 매장들이 만든 특색 있는 빵을 시민들에게 선보였다.

이날 행사에는 지역 ‘빵지순례’ 베이커리인 폴인브레드, 러블랑, 헤이안, 어니스크 장성점, 황일식과자점, 임춘복과자점, 빵나무이야기, 아임베이커, 구룡포 호랑이 바나나 글라세, 시민제과, 두낫디스터브효자, 퀸즈브레드 등이 참여했다.

각자의 시그니처 제품을 전시·시식했으며 지역 식재료와 쌀을 활용한 ‘포항형 로컬 베이커리’도 선보였으며 참여 매장들은 행사에서 발생한 판매 수익금 일부는 포항시 장학회를 통해 지역 인재 육성 장학금(120만원)으로 전달했다.

또 포항시 제과협회는 행사 후 남은 빵을 복지시설·아동센터 등에 나눠줬다.

김미숙 대한제과협회 포항시지부장은 “지역 제과업계가 함께 성장하고 나눔을 실천하는 문화를 계속 이어가겠다”며 “포항의 미식 문화가 새로운 관광 콘텐츠로 자리 잡도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.

포항시 관계자는 “이번 행사를 시작으로 지역 베이커리 산업 경쟁력을 높이고 빵을 활용한 체험형 미식 축제를 지역 관광 콘텐츠로 육성할 계획”이라며 “특히 포항을 대표하는 시그니처 빵 개발을 통해 지속 가능한 산업 기반을 마련하겠다”고 말했다.