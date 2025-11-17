기본 인센티브 10%+특별지원 추가 5%+경기살리기 통큰 세일 페이백 20%

[헤럴드경제=박준환 기자]남양주시(시장 주광덕)가 지역 내 소비 촉진을 위해 11월 17일부터 남양주사랑상품권 결제 시 최대 35% 캐시백 혜택을 제공하는 특별 인센티브 사업을 추진한다.

이번 사업은 남양주사랑상품권 기본 인센티브 10%에 ▷특별지원 추가 인센티브 5% ▷경기살리기 통큰 세일 페이백 20%가 더해져, 소비자는 최대 35%까지 돌려받는 혜택을 누릴 수 있다.

남양주사랑상품권 특별지원 추가 인센티브는 11월 17일부터 12월 31일까지 진행되며, 해당 기간 동안 남양주사랑상품권으로 결제 시 결제금액의 5%가 인당 5만원내에서 캐시백으로 지급된다.

또한 경기살리기 통큰 세일 페이백 행사는 11월 22일부터 11월 30일까지 9일간 열리며, 관내 총 21개 상권 내 참여 점포에서 남양주사랑상품권으로 결제 시 결제금액의 최대 20%가 즉시 페이백된다. 참여 점포는 경기도시장상권진흥원 누리집에서 확인할 수 있다.

이번 특별 인센티브와 페이백 혜택은 연말 지역 내 소비를 유도하고 소상공인의 매출 확대를 돕기 위한 것으로, 시는 많은 시민이 혜택을 누릴 수 있도록 적극 홍보에 나설 계획이다.

한편, 시는 공공배달앱 활성화를 위해 11월 10일부터 2026년 5월 31일까지 공공배달앱 결제금액의 2만원 한도 내에서 5%를 캐시백으로 지급하고 있다. 단, 해당 캐시백은 경기살리기 통큰 세일 페이백 혜택과 중복 적용되지 않는다.

임대훈 지역경제과장은 “시와 소상공인이 하나가 돼 함께 성장하는 경제를 만들어 가겠다”며 “이번 행사가 지역 경제를 살리고 상인 여러분들에게 큰 힘이 될 것으로 기대한다”고 했다.