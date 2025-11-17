[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 기장군 일광읍 첫 공립도서관인 일광도서관이 개관식을 갖고, 시범 운영에 들어갔다.

17일 기장군에 따르면 지난 14일 개관식에는 정종복 기장군수를 비롯해 기장군의회 박홍복 의장 및 군의원, 부산시의회 의원, 도서관 관계자, 지역 주민 약 200명이 참석해 일광도서관의 성공적인 개관을 축하했으며, 일광도서관이 주민들의 지식과 문화를 향유하는 복합문화공간으로 자리매김하길 기대했다.

일광도서관은 지난 2023년 1월 착공해 2025년 6월 준공했으며, 총사업비 190억원이 투입됐다. 연면적 3,000㎡ 규모(지하 1층, 지상 3층)로 ▷종합자료실 ▷멀티미디어존 ▷어린이자료실 ▷어린이복합문화공간 ‘들락날락’ 등을 갖추고 있으며, 약 5만권의 장서를 비치하고 있다.

일광도서관은 이번달 운영을 거쳐 다음달부터 정식 운영에 들어갈 예정으로, 시범 운영 기간에는 도서 대출 및 타관 반납을 제외한 자료실 이용과 도서 열람이 가능하다. 운영시간 등 기타 자세한 사항은 일광도서관 홈페이지를 통해 확인하거나 일광도서관(☎051-709-5440)에 문의하면 된다.

정종복 기장군수는 “책 읽기 좋은 계절에 일광도서관이 개관하게 되어 기쁘게 생각한다”며 “바다를 품은 일광도서관이 주민들의 열린 지식창고이자 문화가 함께하는 휴식 공간이 되길 기대한다”고 말했다.