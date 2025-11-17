[헤럴드경제=임세준 기자] 17일 인천국제공항 1터미널에서 첫 취항한 파라타항공 인천-나리타 노선에 승객들이 탑승하고 있다.

파라타항공은 이날 인천-나리타 노선을 시작으로 첫 국제선 운항을 시작했다.