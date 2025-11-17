[헤럴드경제=민성기 기자] 충남 아산시가 인구 40만명 시대를 앞두고 있다.

17일 시에 따르면 10월 말 기준 인구는 39만9898명으로, 102명이 더 늘면 ‘인구 40만’ 고지를 넘게 된다. 최근 매달 500∼600명가량 꾸준히 늘어나는 추세를 감안하면 이달 중 40만명 돌파가 확실시된다.

2004년 20만명, 2014년 30만명을 넘어선 이후 10년 9개월여 만에 또 한 단계 성장하게 된 것이다.

아산의 성장세는 국가적인 저출생 및 인구감소 문제에 비춰봤을 때 이례적이라는 평가다. 실제 지난해 기준 국가통계포털 자료에서 우리나라 합계출산율은 0.748명에 머물렀지만 아산시는 0.988명으로 전국 평균을 웃돌고 있다.

이 같은 흐름의 가장 큰 요인으로는 산업·주거·교통이 조화를 이룬 아산의 도시 구조가 꼽힌다.

삼성디스플레이와 현대자동차와 같은 대기업, 그리고 이와 연계한 산업단지들이 일자리를 창출하고 배방·탕정 일원에 대규모 주택단지와 교통망들이 발달해 청년들의 유입을 이끌 수 있었다.

최근 3년간 주민등록 인구 추이를 보더라도 2022년 33만4539명, 2023년 34만5796명에 이어 지난해 35만5014명으로 매년 1만명 안팎 증가 추세를 보이고 있다.

외국인들의 인구 수도 꾸준히 늘고 있다. 출입국관리소 자료에 따르면 아산의 외국인 수는 2022년 3만728명에서 2025년 10월 현재 4만1026명으로 3년 만에 30%가량 증가했다.

오세현 시장은 “국가적으로 합계출산율이 좀처럼 회복되지 않는 상황에서 아산의 극복 노력이 가시적 성과를 내고 있다”며 “시민이 체감할 수 있는 출산·양육 정책을 지속해서 발굴해 40만 돌파를 넘어, 50만 자족도시를 향해 가겠다”고 밝혔다.