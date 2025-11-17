“특수화물 글로벌 경쟁력 입증”

현대글로비스가 폴란드향 K2 전차와 K9 자주포의 운송 프로젝트를 성공적으로 수행하며, 방산·중공업 등 브레이크벌크(대형·중량) 특수화물 운송 사업 확대에 속도를 내고 있다고 17일 밝혔다.

현대글로비스는 13일(현지시간) 자사의 자동차운반선을 통해 현대로템의 K2 전차 20대와 한화에어로스페이스의 K9 자주포 21문을 폴란드 그단스크항에 성공적으로 운송했다. 현대글로비스는 앞서 에스토니아로도 K9 자주포 6문을 적시 운송하며 방산 물류 수행 역량을 입증한 바 있다.

현대글로비스는 오랜 기간 축적한 자동차운반선 운용 노하우와 안정적인 글로벌 네트워크를 기반으로 해상에서 육상 운송까지 종단 간 E2E (End-to-End) 통합 물류 서비스를 제공하며 방산을 포함한 특수화물 운송 경쟁력을 선보이고 있다.

현대글로비스는 올해 상반기부터 K2 전차 124대, K9 자주포 60문을 폴란드 및 유럽 각지로 안전하게 운송하고 있다.

또 현대글로비스는 K-방산 수출 물류뿐 아니라 주요 방산 전시회 운송까지 전담하며 국가 방산 영업 확대에도 기여하고 있다는 평가다. 2024년 말부터 아랍에미리트(UAE), 폴란드, 호주, 미국 등 주요 방산 전시회에 출품되는 방산 화물 운송을 수행하며 K-방산 해외 영업을 지원하는 물류 파트너 역할을 맡고 있다.

현대글로비스는 방산뿐 아니라 중공업 및 대형 브레이크벌크 화물 운송에도 적극 나서고 있다. 김성우 기자