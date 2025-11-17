누적 120여가정에 7억6000만원 지원

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리금융그룹 우리금융미래재단은 지난 6일 제63주년 소방의 날을 맞아 소방청장 표창을 받았다고 17일 밝혔다.

이번 수상은 국가와 국민의 안전을 위해 헌신한 소방공무원과 그 가족을 꾸준히 지원해 온 공적이 인정된 결과다.

재단은 2022년부터 ‘우리 히어로 지원사업’을 통해 순직·공상 등으로 도움이 필요한 소방공무원 가정을 꾸준히 돕고 있다. 지금까지 120여가정에 ▷생계비 ▷의료비 ▷자녀 교육비 등 총 7억6000만원을 지원했다.

우리 히어로 지원사업은 소방공무원을 포함해 군·경찰 등 국가를 위해 헌신하는 제복 공무원 전체를 대상으로 한다. 사업 시작 이후 지난해까지 1306명에게 31억원, 올해는 약 440명을 대상으로 12억7000만원을 지원 중이다. 이에 따라 올해까지 1700여명의 우리 히어로와 그 가족에게 약 44억원 규모의 지원이 이뤄질 예정이다.

우리금융 관계자는 “국민의 안전을 위해 365일 불철주야 헌신하는 소방공무원의 노고에 깊은 감사를 드린다”며 “앞으로도 우리 히어로의 희생과 헌신에 보답하고 지원 범위와 규모를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.