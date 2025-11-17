한경협, 기업경쟁력 조사 5년뒤 가장 큰 경쟁국 중·미·일 順 미국보다 경쟁력 있는 업종 단 2개

반도체, 디스플레이, 자동차 등 우리나라 10대 주력업종 기업경쟁력이 5년 뒤에는 모두 중국에 뒤처질 것이라는 전망이 나왔다. 중국 뿐 아니라 미국과 비교해서도 대부분 영역에서 미국에 기업경쟁력이 밀릴 것이라는 암울한 목소리도 나오고 있다.

한국경제인협회는 17일 10대 주력업종 매출액 1000대 기업(200개사 응답)을 대상으로 한 ‘한·미·일·중 경쟁력 현황 및 전망조사’ 결과에서 이같이 밝혔다. ▶관련기사 5면

10개 중 6개 기업(62.5%)은 우리나라의 가장 큰 경쟁국으로 중국을 꼽았다. 이후 미국(22.5%), 일본(9.5%) 순이었다. 5년 뒤인 2030년께 최대 수출 경쟁국으로도 중국(68.5%), 미국(22%), 일본(5%) 순이었다.

기업들은 5년 뒤 미·일·중 중에서 중국의 성장률이 가장 가파를 것으로 봤다. 한국의 기업경쟁력을 100으로 가정하고 미·일·중 기업경쟁력 수준을 묻는 질문에서 기업들은 현재 ▷미국(107.2) ▷중국(102.2) ▷일본(93.5)순이었고, 2030년에는 ▷미국(112.9) ▷중국(112.3) ▷일본(95) 순으로 답했다.

한경협은 “국내 기업들은 우리나라의 기업경쟁력이 이미 미국과 중국에 뒤처지고 있으며, 향후 5년 후에는 그 격차가 더욱 벌어질 것으로 판단하고 있다”며 “특히 5년 후 중국의 기업경쟁력은 미국과 대등한 수준으로 발전할 것으로 내다보고 있다”고 분석했다.

현재 기업들은 우리나라보다 중국의 철강·일반기계·이차전지·디스플레이·자동차 및 부품 5개 업종이 경쟁력이 더 높다고 보고 있다. 하지만 5년 뒤인 2030년에는 반도체와 전기·전자, 선박 및 석유화학, 바이오헬스 등 10개 모든 업종에서 중국이 우리나라를 앞설 것으로 봤다.

미국과 비교해 우리나라 기업이 앞서는 분야는 철강·선박·이차전지 3개 업종에 불과했다. 2030년에는 철강 업종도 미국이 한국을 앞지를 것으로 예상되면서, 미국보다 경쟁력 우위를 보이는 업종은 선박·이차전지 2개 업종에 불과할 것으로 내다봤다.

분야별 기업경쟁력 비교 결과, 중국은 가격경쟁력과 생산성 등에서, 미국은 상품브랜드·전문인력·핵심기술 등에서 한국에 비해 경쟁력이 높은 것으로 나타났다.

한경협은 “현재 한국은 6개 분야 중 상품브랜드에서만 중국에 비교우위가 있는데, 5년 후에는 이마저도 중국에 밀릴 것으로 보인다”며 “한·미를 비교하면 5년 후 생산성을 제외한 모든 분야에서 경쟁력 격차가 확대될 것으로 전망된다”고 우려했다.

기업들은 국내 제품경쟁력 약화와 대외리스크 증가, 인구감축 등에 따른 내수부진 등을 경쟁력 제고의 주요 걸림돌로 꼽았다.

우리나라 기업의 경쟁력 향상을 위해 대외 리스크 최소화, 핵심 인력 양성 시스템 구축, 세제·규제 완화와 노동시장 유연화 등 경제효율성 제고, 미래기술 투자 지원 확대 등을 요청했다. 박지영 기자