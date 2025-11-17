에코델타 스마트시티 사업 규모 약 5조6000억원 16일 입주 단지서 ‘로봇도입 시범사업 오픈식’ 열려

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 에코델타 스마트시티 국가시범도시 조성이 본격화됨에 따라 사업 시행을 위해 설립된 사업법인과 함께 미래 스마트라이프 실현을 위한 핵심 기반 구축에 나선다고 17일 밝혔다.

시는 부산 강서구 일원에서 추진 중인 스마트시티 국가시범도시 조성에 속도를 내고 있으며, 공공과 민간이 함께 참여하는 새로운 도시개발 모델을 통해 안전하고 편리한 스마트도시 구현에 박차를 가하고 있다.

사업 시행을 총괄하는 ‘스마트시티부산 주식회사’는 부산시·한국수자원공사·부산도시공사의 공공부문과 엘지 씨엔에스(LG CNS)·신한은행·현대건설 등 11개 기업으로 구성된 민간 컨소시엄이 공동 출자해 설립한 특수목적법인이다.

‘부산 에코델타 스마트시티 국가시범도시 조성’ 사업은 국토교통부와 한국수자원공사가 주관하는 국내 최대 규모의 스마트시티 사업으로, 사업 기간은 구축 5년, 운영 10년을 포함한 총 15년이다.

전체 사업 규모는 약 5조6000억원이다. 여의도와 비슷한 2.8㎢(약 84만평) 규모의 백지 부지에 상업·업무·주거·문화 시설 등을 구축하고 첨단 IT 신기술을 적용해 지속 가능한 미래 스마트시티 대표 모델을 조성하는 것이 목표다.

법인에서 발생하는 수익은 스마트서비스 고도화·신규 서비스 개발 등에 전액 재투자해 민간의 창의적 비즈니스 모델을 도시 운영에 반영하는 ‘민·관 공동사업’이라는 점에서 의미가 크다.

올해 본격화된 시범도시 조성의 첫 단계로 공동주택 중심의 생활밀착형 로봇 서비스 4종이 시범 도입되고 있다. 이를 위해 지난 16일 에코델타시티 내 입주 단지 2곳에서 ‘로봇도입 시범사업 오픈식’이 열렸다.

행사는 스마트시티부산㈜에서 주관했으며 ▷지역 국회의원 ▷구청장 ▷시·구의원 ▷입주민 ▷관계자 등 100여명이 참석했으며, 사업 소개와 함께 도입 로봇의 기능을 직접 선보이는 시연도 진행됐다.

‘스마트시티부산㈜’은 ‘순찰·바리스타·짐캐리·청소’ 등 4종 로봇 서비스를 아파트 단지 2곳에서 시범 운영 중이며 이는 공동주택을 대상으로 로봇 통합 관제 플랫폼을 도입해 다양한 로봇 서비스를 제공하는 최초의 사례다. 향후 서비스 범위를 확대하고 고도화해 시민이 일상에서 체감할 수 있는 스마트 경험을 제공할 계획이다.