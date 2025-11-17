[헤럴드경제(성남)=임세준 기자] 주요 20개국(G20) 정상회의 참석차 출국하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일 오전 경기도 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하고 있다. 이번 순방은 오는 22일 남아프리카공화국에서 열리는 G20 정상회의를 포함해 7박 10일간 아랍에미리트(UAE), 이집트, 튀르키예를 방문하는 정상외교 일정이다.
jun@heraldcorp.com
입력 2025-11-17 11:02:10
[헤럴드경제(성남)=임세준 기자] 주요 20개국(G20) 정상회의 참석차 출국하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일 오전 경기도 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하고 있다. 이번 순방은 오는 22일 남아프리카공화국에서 열리는 G20 정상회의를 포함해 7박 10일간 아랍에미리트(UAE), 이집트, 튀르키예를 방문하는 정상외교 일정이다.
[한미팩트시트 후폭풍] ‘온플법’ 제동…‘망사용료’도 못 받을 듯, 파장 ‘촉각’
[헤럴드경제=박혜림·권제인 기자] 한·미 양국이 미국 플랫폼 기업에 대한 ‘차별·불필요한 장벽’을 두지 않기로 합의하면서 국내 업계에도 파장이 일 것으로 보인다. 온라인플랫폼법(온플법)의 추진이 사실상 멈추고, 해외 빅테크에 부과하려던 망사용료 역시 관철되기 어려워질 것이란 관측이 지배적이다. 자칫 국내 기업만 규제·비용 부담을 떠안을 수 있다는 우려가 적
“회당 출연료 8억→3억, 너무 심하게 낮췄다했더니” 넷플릭스→디즈니 ‘우르르’ 옮겼다
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 흥행 배우, 디즈니에 다 모였다?” 디즈니플러스(이하 디즈니)가 2026년 ‘라인업’을 발표한 가운데, 넷플릭스 대표 흥행 배우들이 대거 디즈니 작품을 선택해 눈길을 끌고 있다. 최근 넷플릭스는 최대 8억원에 달했던 배우들의 회당 출연료를 3억으로 줄여 배우 ‘몸값’을 낮췄다. 넷플릭스에 집중됐던 ‘배우 쏠림’이 디즈니 등 타 OTT로 분산되는 신호탄이 됐다는 분석이다. OTT업계에 따르면, 디즈니가 최근 공개한 2026년 라인업 출연진 중에 넷플릭스 흥행작을 탄생시킨 유명 배우들이 대거 포함됐다. 디즈니가 내년 공개하는 ‘재혼황후’에 출연하는 주지훈이 대표적이다. 주지훈은 앞서 넷플릭스 오리지널 ‘중증외상센터’ 주인공으로 출연했다. ‘중증외상센터’는 글로벌 흥행에 성공하면서 올해 넷플릭스 흥행 대표작 중 하나로 손꼽힌다. 같은 작품에 출연하는 신민아도 올해 4월 공개된 넷플릭스 ‘악연’에 출연한 바 있다. 두 배우 모두 넷플릭스에서 플랫폼을 옮
“회당 출연료 8억→3억, 너무 심하게 낮췄다했더니” 넷플릭스→디즈니 ‘우르르’ 옮겼다
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 흥행 배우, 디즈니에 다 모였다?” 디즈니플러스(이하 디즈니)가 2026년 ‘라인업’을 발표한 가운데, 넷플릭스 대표 흥행 배우들이 대거 디즈니 작품을 선택해 눈길을 끌고 있다. 최근 넷플릭스는 최대 8억원에 달했던 배우들의 회당 출연료를 3억으로 줄여 배우 ‘몸값’을 낮췄다. 넷플릭스에 집중됐던 ‘배우 쏠림’이 디즈니 등 타 OTT로 분산되는 신호탄이 됐다는 분석이다. OTT업계에 따르면, 디즈니가 최근 공개한 2026년 라인업 출연진 중에 넷플릭스 흥행작을 탄생시킨 유명 배우들이 대거 포함됐다. 디즈니가 내년 공개하는 ‘재혼황후’에 출연하는 주지훈이 대표적이다. 주지훈은 앞서 넷플릭스 오리지널 ‘중증외상센터’ 주인공으로 출연했다. ‘중증외상센터’는 글로벌 흥행에 성공하면서 올해 넷플릭스 흥행 대표작 중 하나로 손꼽힌다. 같은 작품에 출연하는 신민아도 올해 4월 공개된 넷플릭스 ‘악연’에 출연한 바 있다. 두 배우 모두 넷플릭스에서 플랫폼을 옮
“지독한 악취 진짜 못 참겠다” 결국 비행기 회항…원인 뭔가 했더니
[헤럴드경제=이원율 기자]미국 로스앤젤레스에서 솔트레이크시티로 비행하던 여객기가 기내에서 발생한 악취로 인해 회항하는 일이 벌어졌다. 21일(현지시간) 미국 ABC방송 등에 따르면 지난 18일 승객과 승무원 등 195명을 태우고 로스앤젤레스 국제공항을 출발한 델타항공 2311편이 비행 중 회항했다. 당시 기내에선 원인 모를 불쾌한 냄새가 퍼지고 있었다. 목적지인 솔트레이크시티까지는 약 2시간이 남은 상황이었다. 델타항공 측은 “승객 안전보다 더 중요한 게 없기에 기내에서 불쾌한 냄새가 감지된 후 승무원들은 표준 절차에 따라 로스앤젤레스로 안전하게 회항했다”고 했다. 이어 “(문제가 된 냄새는)탑승객이 기내로 갖고 온 상한 음식과 관련 있다”며 “기내 식음료 서비스와는 무관하다”고 분명히 했다. 다만, 상한 음식이 무엇인지에 대해선 구체적으로 알리지 안핬다. 승객들은 회항 후 다른 항공편으로 다시 솔트레이크시티에 가야 했다. 델타항공은 “고객 여러분의 여행이 지연된 점에 사과드린다”고