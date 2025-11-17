“日군국주의, 과거 ‘존망의 위기’ 구실로 수차례 대외 침략”

[헤럴드경제=김영철 기자] 중국 관영매체가 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언과 관련해 과거 일본 군국주의의 침략 역사를 거론하며 “위험한 정책 방향”이라고 비판했다.

중국공산당 기관지 인민일보는 17일 사설 격인 ‘종성’(鐘聲) 칼럼에서 다카이치 총리의 발언을 겨냥해 “일본 우익세력의 지극히 잘못되고 위험한 역사관·질서관·전략관을 충분히 드러낸다”면서 “군국주의를 위한 초혼과 같다”고 주장했다. 이어 다카이치 총리가 취임 한 달도 안 돼 일본 현직 총리로서는 처음으로 이러한 발언을 했다면서 “이는 위험한 국내외 정책 방향을 분명히 드러낸다”고 평가했다.

그 배후에는 평화헌법의 속박을 깨고 군사대국이 되려는 일본 우익세력의 위험한 기도가 있으며, 일본은 최근 몇 년 사이 안보 정책을 대폭 조정하고 국방예산을 늘리는 한편 공격형 무기를 개발하려 한다는 것이다. 핵추진 잠수함 도입 가능성을 배제하지 않는다고 한 일본 고위 관료의 발언도 소개했다.

인민일보는 일본 군국주의가 ‘존망의 위기’를 구실로 만주사변 등 여러 차례 대외 침략을 한 바 있다고 지적했다. 그러면서 “일본이 군국주의의 전철을 밟을 위험성을 우려할 충분한 이유가 있다”며 청일전쟁 이후 중국이 대만을 일본에 할양했다가 제2차 세계대전 이후 수복한 역사를 거론하고 “일본은 대만 문제에서 심각한 역사적 죄책이 있다”고 했다.

또 “대만 문제는 중국의 핵심 이익 중에 핵심이며, 레드라인이자 마지노선”이라며 대만 문제는 내정인 만큼 외세 간섭을 허용할 수 없다고 강조했다.

인민일보는 “중국의 통일 대업을 개입·저지하려는 모든 계략은 ‘당랑거철’(螳螂拒轍·사마귀가 수레바퀴를 막으려는 무모한 행동)이며 주제넘은 것”이라고 말하기도 했다.

신화통신도 시평을 통해 일본 일각에서 다시 한번 군국주의 옛꿈을 꾸고 있다면서 “대만을 이용해 중국을 통제하려는 망상은 완전히 당랑거철이며 주제넘은 것”이라고 비슷한 말로 맞장구쳤다.

신화통신은 올해가 중국의 제2차 세계대전 승전 및 대만 광복 80주년이라면서 “일본 일각에서 군국주의 죄행을 반성하지 않고 무력으로 이웃 국가의 내정에 개입하겠다는 망언까지 하고 있다”고 비판했다.

신화통신은 그러면서도 최근 중국의 3번째 항공모함 푸젠함 취역과 지난 9월 중국의 대규모 열병식 등을 거론하며 “중국 인민의 마지노선에 도전하려는 망상을 품는 자는 누구든 중국의 정면 공격에 직면할 것”이라고 경고했다.

다카이치 총리는 지난 7일 중의원(하원)에서 ‘대만 유사시’는 일본이 집단적 자위권을 행사할 수 있는 ‘존립위기 사태’에 해당할 수 있다고 밝혔다. 일본의 집단적 자위권은 자국이 공격받지 않더라도 동맹국 등 밀접한 관계의 나라가 공격받으면 공동으로 이에 대응할 수 있는 권리를 의미한다. 이에 중국은 연일 고강도 비난을 쏟아내고 있으나, 다카이치 총리는 자신의 입장을 고수하고 있다.