올해 1월부터 10월까지 중국 전역의 철도 여객 발송량이 39억 5000만 명을 기록해 지난해 같은 기간보다 6.4% 증가한 것으로 나타났다. 중국국가철도그룹은 11월 16일, 해당 수치가 역대 같은 기간 중 최고치라고 밝혔다.

특히 황금연휴 기간이 포함된 10월 1일 하루 동안에만 2313만 2000명이 철도를 이용, 단일 일자 기준 사상 최대 여객 실적을 새로 썼다.

철도 이용 수요가 꾸준히 증가하면서 각 지역 철도 당국은 열차 운행 계획을 지속해서 조정·최적화해 왔다. 철도와 관광을 연계한 노선도 적극적으로 확대해 가족 여행, 혁명 유적지를 찾는 ‘레드 투어’, 웰니스 여행 등 다양한 테마 관광 열차와 노년층 전용 열차 등을 대폭 운행했다.

올해 1~10월에 운행된 관광 열차는 총 2049편으로, 지난해 같은 기간보다 28.1% 늘었다. 이는 서비스 소비 확대에도 기여한 것으로 평가된다.

여객 서비스 개선도 이어지고 있다. 학생·어린이·장애 군인은 고속열차 우대 요금에서 추가 할인을 받을 수 있으며, 60세 이상 노년층 상시 이용자 회원과 14~28세 청년 회원은 승차권 구매 시 일반 회원보다 각각 3배, 2배의 멤버십 포인트를 적립할 수 있다.

또한 철도 고객 서비스플랫폼 ‘12306’은 단체 승객을 위한 전화 예약 서비스를 새로 도입했으며, 앱·웹사이트의 1회 최대 구매 가능 매수도 기존보다 확대된 19장으로 늘어나 단체 이동의 편의성이 한층 높아졌다.

자료 제공: CMG