[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 17일과 18일 양일간 ‘2025 전국새마을지도자대회’가 다대포해수욕장과 영화의전당 일원에서 열린다고 밝혔다.

새마을운동중앙회와 부산시 새마을회가 주최·주관하고, 부산시와 행정안전부가 후원하는 이번 행사에는 전국 각지의 새마을지도자, 부녀회원 등 1만여명이 부산을 방문할 예정이다.

새마을운동은 1970년 처음 제창한 이후 ‘근면․자조․협동’의 기본정신을 담아 물질적 풍요와 정신적 윤택을 추구하는 ‘더불어 살아가는 공동체 운동’ 으로 자리 잡은 대표적 국민운동이다. 새마을운동 조직은 새마을지도자협의회, 새마을부녀회, 직장새마을협의회, 새마을문고 등으로 갖추어져 있으며, 부산시 새마을회원은 21만여명이다.

이번 전국 지도자대회는 새마을운동 55주년을 맞아, ‘함께 새마을! 미래로! 세계로‘라는 주제로 열리며, 2021년 제주도 개최 이후 4년 만에 비수도권에서 개최된다.

행사 프로그램은 ▷17일 전일행사로 다대포 해수욕장에서 기념행사와 축하 콘서트 형식으로 진행되며 ▷18일 본행사는 영화의전당에서 새마을운동의 실적 공유, 유공자 포상, 대회사, 퍼포먼스 등으로 진행된다.

부산시는 시, 구․군 공무원과 시 새마을 회원, 경호, 소방, 경찰, 해병대 자원봉사자 등 700여명의 안전관리요원을 행사장 주변에 배치해 1만명의 방문객이 안전하게 행사를 즐길 수 있도록 안내한다. 특히 전국에서 200여대 이상의 대형버스가 몰릴 것을 예상해 행사장 주변 대형백화점, 공영주차장을 활용하여 교통 혼잡을 미리 방지한다.