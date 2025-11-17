[헤럴드경제=양대근 기자] 진에어, 에어부산, 에어서울 임직원 60여명이 지난 15일 서울 상암 월드컵공원 평화광장 일대에서 개최된 마라톤 대회에 함께 참가해 ‘원팀’ 정신을 다지는 의미있는 시간을 가졌다고 17일 밝혔다.

3사 직원들이 참가한 ‘제14회 행복한 가게 마라톤 대회’는 아동들의 미래 자립과 꿈을 키우는데 밑거름이 되는 ‘디딤씨앗통장 만들어주기’ 캠페인 일환으로, 참가자들은 단체복을 맞춰 입고 함께 달리며 미래의 주역인 아이들을 응원했다.

세 항공사 임직원 간의 자발적 참여는 물리적, 정서적 소통을 극대화함과 동시에 서로 장벽을 허물고 신뢰와 소통을 바탕으로 성공적인 통합을 함께 만들어가는 기대감을 높이기도 했다.

진에어 임석휘 과장은 “아침 일찍 같은 목표를 위해 모인 우리의 작은 정성이 아이들에게 작게나마 보탬이 되길 바란다”라며 “함께한 동료 모두에게 진심으로 감사한 마음을 전하고 싶다”라면서 참여 소감을 전했다.

진에어 관계자는 “3사 임직원의 이번 레이스는 한마음 한뜻으로 통합 LCC의 성공적인 출범을 향한 확고한 의지를 보여주었기에 의미가 깊다”라며 “앞으로도 흔들림 없는 절대 안전 가치 아래, 지속적인 교류와 화합을 통하여 하나의 목표를 향해 다 같이 달려 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 3사 임직원들은 그동안 북한산 합동 등반, 제주 곶자왈 식수 행사, 부산 지역 공동 사회봉사 활동, 식료품 꾸러미 배달, 청소년 대상 진로 체험 교육, 합동 운동회 등 다양한 활동을 함께하며 지역 사회에 이바지함과 동시에 통합을 위한 내부 단합을 지속적으로 다져오고 있다.