‘겨울 패션위크’ 중간 집계

[헤럴드경제=박연수 기자] CJ온스타일이 F/W(가을·겨울) 시즌에 소재 표면의 결감과 볼륨을 강조한 스타일이 주목받고 있다고 17일 밝혔다.

CJ온스타일이 4일부터 12일까지 ‘2025 겨울 패션위크’ 매출을 중간 집계한 결과, 퍼·양모 등 헤어리(hairy) 텍스처 패션 매출이 전년 대비 134% 증가했다. 헤어리 텍스처는 퍼·양모·시어링 등 표면에 잔털이 살아 있어 보송한 촉감과 풍성한 실루엣으로 우아한 스타일을 연출하는 것이 특징이다.

‘셀렙샵 에디션 양모 100 시어링 코트’과 ‘바니스뉴욕 컬리 퍼코트’ 등이 대표적이다. ‘셀렙샵 에디션 양모 100 시어링 코트’는 12일 방송에서 30여분 만에 5억원의 매출을 올리며 인기를 입증했다.

헤어리 텍스처 트렌드는 아우터를 넘어 슈즈 등으로도 확산되고 있다. 스웨이드에 양모 디테일을 더한 어그(UGG) 등 헤어리 슈즈 매출은 전년 대비 148% 증가했다.

CJ온스타일 관계자는 “올겨울은 포근하면서도 우아한 볼륨감을 살린 헤어리 텍스처가 새 트렌드로 자리 잡았다”며 “역대급 한파가 예상되는 만큼, 보온성과 스타일을 겸비한 다양한 아우터를 선보일 것”이라고 말했다.