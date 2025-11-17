‘자신의 정책 수혜업종’ 중심 투자 브로드컴·퀄컴·메타·골드만 등 굵직한 회사채 대거 매입 재취임 후 채권투자 1억달러 돌파…공시마다 논란 재점화

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 8월 말부터 10월 초까지 최소 8200만달러 규모의 회사채·지방채를 사들인 것으로 나타났다. 특히 그의 정책 기조로 혜택을 본 산업 분야에 신규 투자가 집중되면서 이해충돌 논란이 다시 불거지고 있다.

16일(현지시간) 로이터통신은 미국 정부윤리국(OGE)이 공개한 자료를 인용해, 트럼프 대통령이 지난 8월 28일부터 지난달 2일까지 175건이 넘는 금융거래를 수행했다고 전했다.

윤리 공시는 1978년 제정된 ‘정부 윤리법’에 따라 공개되며, 개별 거래 금액은 구체적으로 표시되지 않고 범위로만 기재된다.

공시에 따르면 트럼프의 채권 매입 최대 총액은 3억3700만달러를 넘어선다. 공개된 자산 대부분은 지방자치단체·주정부·각종 공공기관과 연계된 단체가 발행한 지방채로 구성됐다.

트럼프 대통령의 신규 채권 투자는 반도체·기술·소매·금융 등 다양한 산업에 걸쳐 있다. 특히 그의 행정부가 추진해온 금융 규제 완화의 수혜를 받는 업종과 투자 흐름이 겹친다는 점에서 로이터는 “정책과 투자 행보가 맞물린다”고 지적했다.

하지만 주목되는 대목은 회사채다. 그가 매입한 회사채에는 브로드컴·퀄컴 등 반도체 기업, 메타 등 빅테크, 홈디포·CVS 헬스 등 소매업체, 골드만삭스·모건스탠리 등 대형 금융사가 포함된다.

또한 트럼프 대통령은 지난 8월 말 JP모건 투자은행 채권도 매입했다. 흥미롭게도 트럼프는 최근 성범죄자 제프리 엡스타인 사건과의 연루 의혹을 부인하는 과정에서 JP모건이 관련성과 책임을 조사하라고 법무부에 지시한 바 있다.

JP모건은 “엡스타인과의 과거 관계를 후회한다”면서도 “그의 극악무도한 범죄를 도운 적은 없다”고 선을 그었다.

트럼프는 인텔 채권도 매입했는데, 이는 최근 행정부가 인텔 지분을 취득한 직후 이루어진 거래다.

로이터는 “트럼프는 투자 공시 의무를 이행하고 있지만, 본인이나 가족이 포트폴리오 운영에 직접 관여하지 않고 제3의 금융기관이 관리하고 있다”고 전했다.

트럼프 대통령은 정치 입문 전 부동산 사업으로 부를 쌓았으며, 재임 기간에도 가족이 운영하는 신탁을 통해 자산을 보유해 왔다. 그러나 실제 경영권에서 완전히 손을 떼지 않았다는 의혹은 꾸준히 제기돼 왔다.

한편 지난 8월 제출된 또 다른 공시에서는 트럼프가 재취임일인 1월 20일 이후 1억달러 이상의 채권을 매입한 사실도 확인됐다. 또 그의 6월 연례 재무 공시에 따르면 각종 사업 수익이 여전히 트럼프 대통령 본인에게 귀속되는 구조가 유지돼 이해충돌 우려가 다시 불거졌다.

해당 보고서에 따르면 트럼프 대통령은 암호화폐·골프장·브랜드 라이선스 사업에서만 6억달러(약 8700억원)가 넘는 소득을 올렸다. 특히 암호화폐 투자 확대가 그의 자산 증가에 크게 기여한 것으로 분석됐다.

로이터는 “6월 공시 기준 트럼프의 총자산은 최소 16억달러(약 2조3300억원) 이상으로 추산된다”고 보도했다.