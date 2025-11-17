[헤럴드경제 = 서병기선임기자]‘올해 최고의 신인’ 코르티스(CORTIS)를 향한 일본 음악시장의 관심이 심상치 않다.

코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 오는 22일 니혼TV의 인기 음악방송 ‘with MUSIC’에 출연한다. 이날 방송에서는 일본 스포티파이의 ‘데일리 바이럴 송’에서 5일 연속(9월 11~14일 자) 1위에 머무르며 큰 인기를 끈 데뷔 앨범 인트로곡 ‘GO!’를 선보일 예정이다.

코르티스는 앞서 일주일간 일본에서 다채로운 활동을 소화했다. 특히 현지 팬들과의 첫 만남부터 남다른 스케일로 화제를 모았다. 지난 3일 도쿄돔에서 열린 ‘MUSIC EXPO LIVE 2025’에 초청받아 무대를 펼쳐 강렬한 눈도장을 찍었다. 5일에는 일본 도쿄에 위치한 스포티파이 O-WEST에서 단독 쇼케이스를 개최했다.

공연 종료 후 데일리 스포츠, 산케이 스포츠, 스포츠 호치, 스포츠 닛폰, 일간 스포츠 등 주요 5대 스포츠지가 지면을 할애해 이 소식을 주요 기사로 다뤘다. “방탄소년단, 투모로우바이투게더의 레거시를 승계하는 그룹”, “스타디움까지 ‘GO!’” 같은 기사에서 이들을 향한 높은 기대와 관심을 실감할 수 있었다.

방송과 라디오국도 들썩였다. 22일 방영될 ‘with MUSIC’을 비롯해 TBS ‘CDTV 라이브! 라이브!’, 니혼TV ‘버즈 리듬02’ 등 현지 인기 음악방송의 러브콜이 쇄도했다. 또한 높은 시청률을 자랑하는 니혼TV ‘ZIP!’을 포함해 각 10건 이상의 정보 프로그램과 라디오에 출연해 신인으로 이례적으로 빡빡한 스케줄을 소화했다.

한편 코르티스는 오는 18일 서울월드컵경기장에서 열리는 대한민국 축구 국가대표 A매치 가나전 경기 하프타임 쇼 무대에 선다. 남다른 퍼포먼스로 경기장의 응원 열기를 한층 끌어올릴 것으로 기대된다.